L’ONU pren partida sobre l’avortament a Andorra

Manifestació sobre l’avortament. Foto: ATV

El comitè dels Drets dels Infants de l’ONU ha demanat, en el darrer informe sobre Andorra, que es despenalitzi l’avortament i s’asseguri que les adolescents hi tinguin accés al país de forma segura. També que se’ls garanteixi serveis de cura després d’haver interromput l’embaràs. Segons el comitè, s’ha de poder aconseguir que cap adolescent hagi de viatjar a l’estranger per a avortar.

A més, ha comentat altres drets que creu que s’han de garantir. Per exemple, ha reclamat que es faci un estudi sobre la salut mental entre els joves i que s’implementi un pla d’actuació que contempli la lluita contra les addiccions.

També vol que hi hagi més suport per als infants que no tenen una residència regular i que amb les famílies puguin accedir per més temps als serveis de salut.





El Govern treballa “discretament” en la despenalització

Davant aquesta petició de despenalitzar l’avortament per part de les Nacions Unides, la ministra d’Afers Socials ha afirmat que és una qüestió que s’està treballant de manera transversal, per a trobar un encaix i intentant que no afecti el marc institucional. Trini Marín ha dit que el Govern està treballant “de manera discreta com fer aquesta despenalització”.