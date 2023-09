BC Andorra: Objectiu, oblidar la desfeta de Bilbao

Un entrenament del BC Andorra (ATV)

El BC Andorra prepara el debut a casa aquesta temporada a l’ACB contra el Rio Breogan, partit que es jugarà aquest mateix divendres al vespre. Entre els jugadors es troba ja Jerrick Harding, que ha fet una part del treball amb la resta dels companys.

Harding va arribar dimecres i s’ha sotmès ja a algunes proves físiques. L’escorta ha de fer ara la seva particular pretemporada abans d’incorporar-se plenament a la plantilla. La derrota clara contra el Bilbao Basket va suposar un cop de realitat. L’ACB no té res a veure amb la LEB or i l’equip s’ha d’adaptar com més aviat millor.

Natxo Lezkano també ha destacat que el nivell és molt més alt: “L’any passat per posar un exemple Felipe dos Anjos era un monstre dins de la lliga i ara en tots els equips hi ha un o dos jugadors de la seva mida i més forts. Hi ha una diferència important, hi ha una diferència de mida, de ritme i de velocitat sens dubte ens hem d’acostumar i adaptar l’abans possible.”

Lezkano ha assegurat que el BC Andorra és encara un equip en construcció. Per aquest divendres el tècnic té el dubte de Juan Rubio, amb una sobrecàrrega a l’abductor. L’equip confia en el suport del Poliesportiu per a sumar la primera victòria a la lliga. El partit començarà a dos quarts de nou del vespre.