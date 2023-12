Presentats al Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell el projecte de Llei de Muntanya i el pla d’accions de l’Estratègia Pirineu 2030

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell reunit aquest dilluns (CCAU)

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell s’ha reunit aquest dilluns a Os de Civís, al municipi de les Valls de Valira, per a tractar diversos assumptes d’interès comú. A la sessió hi han assistit també la directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Roser Bombardó, i el director general d’Estratègia Territorial, Joan Masferrer, per a presentar als representants municipals l’estat d’elaboració del projecte de Llei d’Alta Muntanya i el pla d’accions de l’Estratègia Pirineu 2030.

També hi han estat presents la directora de l’IDAPA, Eva Fiter; el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells; i el director dels serveis territorials de Territori i Urbanisme a l’Alt Pirineu i Aran, Jordi Cots.

Roser Bombardó ha definit la futura Llei d’Alta Muntanya de Catalunya com l’eina a partir de la qual es podran desenvolupar les polítiques per al territori. Aquesta llei substituirà l’actual, vigent des de l’any 1983. “En quaranta anys el Pirineu ha canviat molt i cal adaptar la llei a aquesta nova realitat”, ha afirmat.

L’àmbit territorial de la llei abastarà la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran més les comarques del Solsonès, el Berguedà i el Ripollès. El seu principal instrument serà l’Institut de Desenvolupament de l’Alta Muntanya (IDAM), que substituirà l’actual IDAPA ampliant-ne les competències i els recursos de tal manera que exercirà de motor de desplegament de la llei. Estarà dotat d’un observatori dels territoris d’alta muntanya i d’una oficina tècnica que assumirà els projectes de les actuacions estratègiques que es portin a terme. El projecte de la futura Llei d’Alta Muntanya ja té l’articulat complet i es preveu que surti a exposició pública durant el primer trimestre de 2024 per a iniciar tot seguit el seu recorregut parlamentari.

Quant al pla d’accions de l’Estratègia Pirineu 2030, Joan Masferrer ha presentat els 8 eixos en què s’estructura aquest projecte, fruit de de les aportacions recollides en l’ampli procés participatiu amb institucions, entitats i agents del territori.

En el decurs del Consell d’Alcaldes també s’ha fet la presentació de la Carta Europea de Turisme Sostenible, que ha anat a càrrec del president i el director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Josep Queró i Marc Garriga, respectivament, i de la coordinadora del projecte, Eva Tarragona. A més a més, s’ha projectat el documental dels 20 anys del Parc Natural, realitzat per Marc Obiols.