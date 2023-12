Cande Moreno, dimecres, primer entrenament de descens de la Copa del Món de Sankt Moritz

Imatge de Cande Moreno a Zermatt-Cervinia (FAE)

Arriba a Sankt Moritz (Suïssa) una nova cita de la Copa del Món de velocitat, la segona del calendari, però la primera que puntuarà després de la cancel·lació de Zermatt-Cervinia. Demà dimecres se celebra el primer entrenament oficial de descens, amb Cande Moreno a la zona de sortida. Aquesta cita suïssa seran dos supergegants i un descens.

L’esquiadora andorrana es troba en bones condicions per a fer front a aquesta Copa del Món. Ahir dilluns va entrenar amb normalitat i avui dimarts tenia descans per a estar preparada per a l’inici de la competició.

Demà dimecres és el primer dia d’entrenament oficial a la pista de carrera. Dijous hi haurà novament entrenament, mentre que divendres es disputarà el primer supergegant de Copa del Món, el dissabte descens, i el diumenge, per a tancar, novament un supergegant.