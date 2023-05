Pere Aragonès: El futur del Pirineu es basa en la diversificació econòmica, els serveis públics i la igualtat d’oportunitats

El president català, Pere Aragonès, en la seva visita a Sant Climent de Taüll (Govern.cat)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha refermat avui el compromís del Govern amb l’Estratègia Pirineus, “un full de ruta compartit sobre el futur d’aquestes comarques, basat en la diversificació de la seva estructura econòmica, en la garantia de serveis públics en el conjunt del territori i en posar totes les eines per garantir una qualitat de vida i igualtat d’oportunitats per a tots els seus ciutadans”.

Aragonès ha recordat que aquesta estratègia s’ha elaborat per mitjà d’un procés participatiu, i ha explicat que els pressupostos de l’any 2023 inclouen “actuacions rellevants” en aquestes comarques com “l’ampliació de l’Hospital del Pallars; el projecte per a tirar endavant l’Hospital de l’Alt Urgell, i les inversions per a anar adaptant les estacions de muntanya a tota l’evolució climàtica que estem patint”. I “ho farem”, ha dit, “amb totes les eines al nostre abast, perquè el Govern vol estar al costat de la ciutadania, amb l’objectiu de garantir igualtat d’oportunitats al conjunt del país, independentment del poble, comarca, barri o ciutat on es visqui”.

El president ha fet aquestes declaracions en el decurs de la visita que ha realitzat aquest matí de dissabte a Sant Climent de Taüll, amb motiu del 900 aniversari de la consagració d’aquesta església romànica, i que enguany commemora la Generalitat. El cap de l’Excutiu català ha insistit en el “compromís” del Govern, conjuntament amb l’Ajuntament de la Vall de Boí i altres institucions implicades, per a “continuar preservant i posant en valor aquest riquíssim patrimoni artístic, que demostra que no hem arribat avui sinó que som hereus de generacions que ens han precedit i que han donat valor a aquest territori”

En declaracions als mitjans de comunicació després de la visita, el president ha celebrat també que Sort i la Seu d’Urgell hagin estat escollides com a seus del campionat mundial de piragüisme el 2027. Per a Pere Aragonès, aquest fet és “una bona oportunitat per a posar de relleu aquest territori i ha de ser un estímul per a noves inversions” tant pel que fa al Govern de Catalunya com a les que pertoquen a altres administracions. I en aquest sentit, ha apostat per “enfortir l’eix pirinenc amb una posada al dia de les inversions, especialment en la carretera N-260, per a assegurar la connectivitat i la connexió d’aquest territori”.





Inauguració del Hostel del CEC a Salardú

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha iniciat el seu segon dia de visita institucional a les comarques pirinenques al Pont de Suert, on s’ha reunit amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca de l’Alta Ribagorça, i ha visitat també la seu de l’Ajuntament d’aquest municipi.

Aragonès ha clos la seva visita institucional de dos dies a les comarques pirinenques amb la inauguració del nou Hostel de Centre Excursionista de Catalunya (CEC) a Salardú. Es tracta de l’antic xalet Juli Soler i Santaló, que ha estat remodelat per a convertir-lo en l’Hostel de Salardú d’aquesta entitat. Aquest projecte es caracteritza també per la seva aposta per la sostenibilitat, mitjançant l’eficiència energètica de l’edifici, l’ús d’energies renovables, i la gestió de residus i la conservació de la natura, i tot amb una mirada inclusiva.

Durant el parlament inaugural, el cap de l’Executiu català ha agraït “la contribució del CEC per a posar en valor el territori i la descoberta de la natura” i també “el seu compromís amb la cultura i la llengua del país”. El president ha assegurat que “el futur ens obligarà a adaptar-nos als efectes del canvi climàtic i , per tant, a adaptar sectors com el del turisme de neu, posant en valor tots els actius del territori”, i ha assegurat que es farà “amb l’acompanyament del Govern”.

L’acte inaugural ha comptat també amb la presència del president del CEC, Eduard Cayón; de la síndica de la Val d’Aran, Maria Vergés, i amb el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran, Josep Castells.

El president de la Generalitat ha fet una visita institucional de dos dies a les comarques pirinenques, concretament als Pallars Jussà i Sobirà, a l’Alta Ribagorça i a la Val d’Aran. Així, a més de les visites d’avui a Sant Climent de Taüll i a Salardú, ahir divendres va visitar l’empresa Sebastia, a Rialp, especialitzada en fustes i edificació prefabricada de baix consum energètic, i una de les primeres de Catalunya en apostar per la fusta local com a material de construcció. També va visitar Talarn, on es va reunir amb el seu alcalde, i el Celler “Castell d’Encús”, especialitzat en l’elaboració de vins catalans d’alta qualitat mitjançant processos ecològics, al mateix municipi del Pallars Jussà.