Patint, però victòria al sac i l’ascens més a prop que mai: BC Andorra 74 – Alacant 59

Partit entre el BC Andorra i l’Alacant (ATV)

Primer quart de màxima igualtat en el partit de la lliga LEB Or disputat al pavelló del Govern entre el BC Andorra i el Lucentum Alacant. Pràcticament durant tot aquest primer període els visitants han comandat el marcador amb mínims avantatges. No obstant, en el tram final, els tricolors han posat una marxa més fins a superar els alacantins amb un 19 a 17. A partir d’aquí, aquesta mínima diferència, s’ha mantingut fins a la fi dels primers 10 minuts, amb un marcador de 21 a 19.

En començar el segon quart s’ha mantingut la igualtat amb un Alacant que sorprenia amb la seva eficàcia, tot posant les coses molt difícils als del Principat. A més, aquests, desaprofitaven alguna de les oportunitats que tenien en atac. Tot i així, i coincidint amb l’arribada de més públic al pavelló que venia amb força retard per l’aiguat que ha caigut, el BC Andorra iniciava una primera ascensió en el lluminós intentant desempallegar-se del Lucentum. D’aquesta manera, ha aconseguit una diferència de +14 en el moment d’anar cap als vestidors (42 a 28).

Tornant del descans començava el tercer quart amb l’interrogant de si els de Natxo Lezcano seguirien mantenint o, per què no, augmentant la distància respecte el seu contrincant. A mesura que transitaven els minuts, l’interrogant, s’ha resolt. Malgrat els intents de l’Alacant, el BC Andorra esgarrapava com un lleó i assolia un +19 en el marcador, 58 a 39. Andric, Rubio, Dee i companyia no perdonaven i ampliaven diferències i, sota cistella -amb un Dos Anjos avui gris- era Maric qui es feia respectar. Però, no valia a badar. No és podia atorgar oxigen al rival. Aquest, ha fet un parcial de 0 a 4 i, immediatament, el tècnic andorrà demanava temps mort perquè no volia que s’escapés el matx. No ha sorgit efecte ja que del +19 s’ha passat al +12 en concloure un tercer període molt espès, 58 a 46.

El darrer quart no començava millor per als andorrans. Els visitants es posaven a 6 punts (58 a 52) amb un increïble parcial de 0 a 13 i el BC Andorra era incapaç de superar els 58 punts amb els que s’havia encallat. Els tricolors s’havien “empanat” a la recta final del tercer període quan guanyaven de 19 i, des de llavors, no aixecaven cap. Els minuts passaven i sort encara de jugades aïllades dels andorrans a base d’algun triple. Així, s’ha pogut tornar a recuperar un cert avantatge a manca de 3 minuts per a la conclusió. Amb tan poc marge, els de la Comunitat Valenciana ja no tindrien temps per a una segona reacció. L’avantatge s’ha anat eixamplat fins a un +15 per a garantir la victòria (74 a 59) i deixar l’ascens més a prop que mai. El pavelló del Govern, conscient d’això, ha esclatat d’alegria -amb la botzina final- juntament amb els jugadors que, per un moment, han vist perillar el triomf.