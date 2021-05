Avui tastem : Al Cap Del Carrer 2020

Ha arribat una novetat a Can Thunder Wine Makers. Aquest cop és un nou Montsant, el seu nom Al Cap del Carrer….

Per què aquest nom?

Bé, després d’un any que ha estat molt i molt difícil, no es pot parar. És un “nou”començar, és un “seguim”, això no para…. És il·lusió renovada i nous projectes a la vista. Diuen que en temps de crisi uns ploren i uns altres fan mocadors…. Hem decidit fer mocadors!!

Al Cap del Carrer, és un vi on hem treballat amb el Celler Cedó Anguera, a la Serra d’Almos, zona de vinya i cirerers.

El Xavi i la Marga, a part de ser viticultors, són pagesos o millor dit a més de ser pagesos també són viticultors i és aquí on hi ha la base per a fer un vi que no vol enganyar a ningú, que és el que hi ha, ni més, ni menys.

Un cupatge de les varietats típiques del Montsant, en aquest cas Carinyena amb Garnatxa, perquè si una cosa és clara, és que no es pot anar contranatura. La Serra d’Almos és zona de Carinyena, per tant, no cal anar a buscar combinacions estranyes.

El cupatge 75%Carinyena i un 25% de Garnatxa.

La complexitat del vi, rau en la seva senzillesa, que doni pas cap a la fruita madura i records de cacau en pols i un final fresc i algun record a cítric madur…

No es vol amagar res, és un vi que no ha passat per fusta, ni cap altre recipient per a fer criança. Vi jove, si. Reflex del 2020…

És un vi de copes? No!!! És un vi per fer baixar ampolles directament!!! Que no s’apagui la set!!!

Un parell de curiositats.

Sabíeu que a Andorra la Vella hi ha un barri que li diuen el Cap del Carrer? Potser podríeu trobar aquest vi si volteu per allà…

Us heu fixat que les inicials del Al Cap Del Carrer podrien significar…AC/DC ?

Un vi que es diu AC/DC fet pels Thunder Wine Makers només pot significar…Rock & Roll!!!

Salut!!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012