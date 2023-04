Obert el termini per a presentar originals al Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu

Imatge de la presentació del 3r Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu (SFGA)

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, acompanyada del president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, la directora general de RTVA, Imma Jiménez, i el director general del Diari d’Andorra, Ignasi de Planell, ha presentat aquest matí de divendres la tercera edició del Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu. El certamen té com a objectiu principal reconèixer l’excel·lència en la feina periodística a l’entorn de l’esport i homenatjar la figura del periodista Àlex Lliteras.

Tal com ha explicat Riva, el premi està dotat amb 5.000 euros aportats pel Govern, dels quals 4.000 euros són per al treball guanyador i 1.000 euros per a l’accèssit. “Aquest guardó ens permet dues fites importants: reconèixer els treballs periodístics de qualitat i rellevants que s’han dut a terme l’últim any i, per l’altra banda rememorar la figura de l’Àlex Lliteras, figura cabdal del periodisme al país”, ha ressaltat Riva.

Tal com es recullen a les bases del premi que es publicaran al BOPA la setmana que ve, es poden presentar treballs publicats en premsa, ràdio, televisió i internet difosos durant l’any 2022 i fins al 31 de maig del 2023. Les publicacions han d’haver estat fetes en català. Amb la voluntat de facilitar la concurrència, les propostes s’han de lliurar de forma telemàtica a l’adreça electrònica premialexlliteras@govern.ad. El termini per a presentar els treballs s’obrirà aquest proper dimecres 26 de maig i es tancarà el 16 de juliol del 2023. L’hora límit serà les 14:30 h.

Es poden presentar reportatges de premsa, ràdio, televisió o difosos per internet. Pel que fa a la premsa, cal presentar un original de la publicació de qualitat excel·lent en format PDF. Quant a ràdio i televisió, els treballs s’han d’enviar en qualsevol format digital a l’adreça electrònica facilitada, i s’han d’acompanyar del certificat d’emissió corresponent signat per la direcció de l’emissora. En el cas d’una sèrie, l’autor haurà d’escollir-ne un sol capítol.