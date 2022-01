Aprendre de vins no només es tracta d’olorar, tastar i escopir i sant tornem-hi que no ha estat res. És un conjunt de factors que ens donen el resultat final, en aquest cas el vi i, és entendre la geografia i la història d’un lloc concret d’on prové aquest vi.

Dit això i, encara que coneguem una zona determinada com el palmell de la nostra mà, no ens dona la llicència per a tots aquells que no la coneixen tant o fins i tot que la desconeixen per sentir-nos per sobre d’ells i fer-los creure que a l’hora de tastar estan totalment equivocats a l’hora de rebre les percepcions d’un vi.

Se’ls ha d’intentar fer veure o descriure de la millor manera possible el que tastaran. Perquè si el vi té la capacitat de transportar-nos, què millor que hi tinguin una bona introducció per a que els hi sigui més fàcil.

A l’hora de tastar, què dir, al cap i a la fi, tothom tenim sensibilitats diferents i notarem més o menys coses. Sí que depenent de la zona notarem unes característiques més o menys marcades, com per exemple si el vi ha passat per barrica o no, si té més acidesa o no tanta, i fins i tot els amargors.

Dit això no es pot guiar un tast de vi per nassos!!! Ningú té la veritat absoluta. Entenent, que hi ha coses òbvies en els vins, el ventall és molt ampli i, tantes persones tasten doncs, tenim, tants caps, tants nassos i tantes memòries olfactives que són dins d’un mateix vi.

De vegades no tot és blanc o negre, hi ha força gris i diferents colors entre l’un i l’altre i aquella humilitat que tant ens agrada dir als que ens dediquem a això es perd dins d’un ego que és més gros que una Denominació d’Origen sencera!!

Per això és interessant escoltar a tothom i treus una nova visió de qui menys t’ho esperes!!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012