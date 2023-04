L’FC Andorra visita el camp de la Ponferradina en un partit “trampa”

Amb ganes de tornar a celebrar gols (FC Andorra)

No hi ha dubtes que l’FC Andorra desitja continuar amb la seva bona ratxa de resultats després d’haver passat, prèviament, per un calvari. Els d’Eder Sarabia fa 5 partits que no coneixen la derrota, havent-ne guanyat 2 i empatar-se 3. Això són 9 punts de 15 possibles. Si tenim en compte que els tricolors han visitat camps com el de l’Eibar i l’Alabès, llavors, el mèrit és encara més gran.

El proper rival és la Ponferradina que jugarà aquest dissabte (16:15 hores) amb el factor camp a favor. Els castellans estan molt necessitats de punts perquè són avant penúltims de la lliga SmartBank i, cada cop, tenen menys marge per a sortir de les places de descens. Aquesta imperiosa necessitat converteix l’encontre de demà dissabte en un “partit trampa”, per allò de la mala classificació de l’oponent a la taula. La combinació de la bona ratxa andorrana amb les urgències de la Ponferradina són un còctel perillós.

L’FC Andorra ocupa la novena posició amb 48 punts, pràcticament amb la permanència assegurada. Això l’hauria de fer competir sense pressió, tot al contraria que els de Castella i Lleó. Però, una vegada més, alerta amb aquest tipus de compromisos ja que es poden convertir en un parany.