L’estiu no frena les donacions de sang

La campanya de sang organitzada des de dilluns al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, supera el repte marcat d’assolir, tot i l’època de l’any, les 300 donacions. En total, en el marc de les 21 hores disponibles per a fer una donació, han acudit a donar uns 470 ml de la seva sang i un moment del seu temps unes 397 persones. D’aquestes donacions totals, 364 van resultar efectives i 33 van ser censades com a oferiment.

Una vegada més, els donants habituals d’entre 25 i 54 anys (el 72,29% del total), de grup sanguini A i O Positiu són els més nombrosos. La campanya de sang d’aquest mes de juliol ha censat uns 57 nous donants. Les tardes, com de costum, han estat les més demanades. Des de la Creu Roja, i el Banc de Sang i Teixits es va detectar un petit alentiment a l’hora d’agafar cita per a reservar, el dimarts encara quedaven cites disponibles per a l’endemà, però el dimecres durant el matí, el formulari de reserves es va acabar omplint, i cal destacar que van acudir bastantes persones sense cita prèvia a les qui també se’ls hi va brindar la possibilitat de donar.

La valoració de la campanya és positiva i genera per tercer cop, aquest 2023, bones perspectives de cara als resultats que es poden assolir en finalitzar la cinquena i última campanya prevista per al mes de novembre. “La ciutadania està cada vegada més conscienciada i donar s’està convertint en una mena de costum varis cops a l’any”.

“Creu Roja Andorrana agraeix novament la col·laboració de Super U – Centre Comercial Andorrà per a la provisió dels refrigeris, al Comú d’Escaldes-Engordany d’haver posat un cop més la sala del Prat del Roure a disposició, així com al SAAS i al Banc de Sang i Teixits el suport i l’organització logística en totes les donacions, i per descomptat el voluntariat que fa que totes les campanyes siguin una realitat”.

Les pròximes cites per a donar sang seran els 18, 19 i 20 de setembre i al novembre. Els llocs on es faran la col·lecta estan encara per confirmar.