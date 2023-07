Es crea el títol de bàtxelor en ciència política de la Universitas Europaea IMF

Símbol de la Universitat Europea IMF

El Consell de Ministres ha aprovat la creació del títol estatal de bàtxelor en ciència política de la Universitas Europaea IMF, que té una durada de tres anys, dividits en sis semestres, i s’imparteix de manera virtual. Es pot cursar en català, castellà o anglès, acreditant un nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) de la llengua vehicular escollida.

Les persones titulades en aquest bàtxelor podran exercir com a tècnics i gestors en organitzacions polítiques, organitzacions socials, administracions públiques, institucions públiques, institucions privades, gestories administratives i consultories professionals.

A més, amb l’objectiu de comptabilitzar l’activitat professional i la lectiva, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, però l’alumnat que opti per aquesta modalitat haurà d’acabar el bàtxelor com a màxim en sis cursos, mentre que qui decideixi optar per la de temps complet disposa de cinc cursos per a finalitzar els estudis.

Sobre els continguts del pla d’estudis, durant el primer curs hi destaquen les assignatures sobre ciència, sociologia i economia política, així com història contemporània i dret polític i constitucional. Durant el segon curs, s’estudiarà el sistema polític andorrà, així com altres sistemes polítics, a més de la metodologia de les ciències polítiques, el comportament polític i electoral i la comunicació política i opinió pública. Finalment, al tercer curs s’adquiriran coneixements sobre geografia política, relacions internacionals, administració i gestió pública, polítiques públiques i pensament polític i social.