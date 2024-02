L’Avet estrena un traçat d’eslàlom gegant més ràpid i amb més pendent

L’esquiadora austríaca, Franzisca Gritsch, exercitant-se aquest divendres (Oriol Molas)

Quan encara no ha passat un any des de la celebració de les darreres Finals de la Copa del Món, l’Avet torna a acollir, aquest cap de setmana, dues noves proves del circuit, un eslàlom gegant i un eslàlom. A la pista de Soldeu, tot és a punt perquè les esquiadores estrenin el nou traçat de GS, que consisteix en una modificació de la sortida. En aquest tram, per sota del primer mur, s’ha incorporat una plataforma perquè la pista tingui més pendent i, per tant, les corredores comencin el traçat amb més exigència tècnica i més velocitat.

Així, dissabte a les 10.30 hores (primera mànega) i a les 13.30 hores (segona mànega) es disputarà la prova de gegant, una especialitat que lidera Lara Gut-Behrami. La gran absent és Mikaela Shiffrin, que no s’ha pogut recuperar a temps de la caiguda que va patir el passat 26 de gener. Ho va anunciar ella mateixa a través de les xarxes socials, on va ressaltar que li sabia greu pels records especials que té de Soldeu. Gut-Behrami, si guanya el gegant, superarà Shiffrin en la classificació overall, ja que actualment la nord-americana va per davant de la suïssa per només 95 punts.

Els entrenaments d’aquest divendres a la mítica pista s’han anul·lat a causa de la visibilitat, però les esquiadores han pogut exercitar-se al traçat de l’Esparver, com estava previst. Els equips de terreny estan preparats per a qualsevol imprevist meteorològic, ja que les previsions indiquen que durant la jornada de dissabte hi haurà nevades que poden deixar fins a 20 cm de neu nova.

Les proves es podran seguir des de les graderies ubicades a peu de pista de l’Avet, (últimes entrades a la venda) i també es retransmetrà en directe per Ràdio i Televisió d’Andorra i per Eurosport.





Dorsals sortejats en un acte públic

El local d’après-ski L’Abarset del sector El Tarter de Grandvalira s’ha omplert aquest divendres a la tarda per a gaudir de la cerimònia del sorteig públic de dorsals de les 15 primeres classificades de GS. L’esdeveniment ha comptat amb la implicació dels joves integrants dels esquí clubs d’Andorra i ha determinat que les esquiadores que encapçalaran la llista de sortida siguin Marta Bassino (ITA), Thea Louis Stjernesund (NOR) i Federica Brignone (ITA). És un acte lúdic que ja s’ha convertit en un clàssic imprescindible, ja que es tracta d’un moment distès on els més petits tenen l’oportunitat de veure de prop les atletes.