Arriba el Carnestoltes

Roser Rodríguez Jerez

El Carnaval és una celebració molt popular a tot el món. Les disfresses són l’element principal d’una festa en què la música, el ball i l’ambient alegre envaeixen els carrers de les ciutats on se celebra. La varietat de disfresses que es poden veure és immensa: des de professions de tota mena fins a personatges famosos com a polítics i esportistes, convertint les desfilades en un veritable espectacle.

Al Carnestoltes, la festa és un fenomen de riquesa. Aquí riquesa no vol dir tenir diners. La riquesa de la festa és la riquesa de la raó cordial, de l’alegria, de mostrar un somni amb gent organitzada, tots disfressats: nens, joves, adults, homes i dones i gent gran ballant, cantant, menjant i bevent junts.

La festa és la manifestació que podem estar alegres i feliços, fins i tot, dins de desgràcies col·lectives. Pensant-ho bé, l’alegria del Carnestoltes és una expressió d’amor, que és més que empatia. Qui no estima res o ningú, no es pot alegrar, encara que sospiri per això de manera angoixada. On l’amor s’alegra, hi ha la festa.

Carnestoltes és una de les festivitats més alegres i acolorides de l’any, plena de música i diversió per a celebrar amb els amics. Per això, mai no hem de perdre l’oportunitat de gaudir-lo. Disfressar-se en família és una de les maneres més divertides de celebrar el Carnaval.

Podem triar un tema per a les disfresses i treballar junts en la seva creació. Utilitzeu la creativitat per a dissenyar disfresses úniques i divertides. No necessitem gastar molts diners en disfresses comprades en botigues. Podem utilitzar materials reciclats, roba que ja no usem i elements que tinguem a casa per a fer disfresses originals i econòmiques.

I, per a estar més alegres, i molt més dolços, us deixo una recepta de truites per a endolcir la festa del carnaval.





TRUITES DE CARNESTOLTES

Ingredients per a 4 persones:

4 ous mitjans

400 grams de farina de blat

15 cullerades de sucre

3 cullerades de canyella

250 mil·lilitres de llet sencera

Ratlladura de llimona

Un pessic d’anís picat

Oli vegetal per A fregir. No és recomanable fer servir oli d’oliva per a fregir les truites de Carnaval ja que adquiririen un sabor massa fort.

El primer que hauràs de fer és preparar en un bol, els quatre ous, a continuació, batre’ls.

Amb els ous ben batuts, afegeix la proporció de sucre i barreja els dos ingredients fins que estigui ben mesclats.

Agafa una llimona i ratlla la seva pell, quan tinguis l’equivalent a una culleradeta, afegeix-ho a la barreja d’ous i sucre i mescla-ho tot perquè prengui aroma.

Amb l’ajuda d’un morter, pica uns grans d’anís (aniset) perquè quedin tan triturats com sigui possible o, si ho prefereixes, el pots comprar ja picat.

Un cop el tinguis llest, afegeix un pessic al costat de les tres cullerades de canyella per a donar-li el toc especial que caracteritza aquesta deliciosa recepta.

Amb aquesta base ja preparada i barrejada, només queda afegir la farina, que donarà la consistència a la massa i, a continuació, afegeix a poc a poc la llet.

Has d’aconseguir crear una massa ja sigui manualment o amb màquina.

En una paella gran, hauràs de posar suficient oli com perquè es puguin fregir les truites, però sense que se submergeixin del tot. Amb un dit de profunditat estarà bé. Posa’l a foc alt i espera que estigui ben calent.

Quan hagis aconseguit una temperatura alta, hauràs d’anar col·locant la massa de les truites de Carnaval amb ajuda d’un cullerot per a anar creant la forma rodona.

En pots posar diverses alhora a la paella, amb compte que no s’enganxin les unes amb les altres.

Al cap de 3 o 4 minuts, quan vegis que es comencen a daurar, dona’ls la volta i espera el mateix fins que comencin a daurar-se.

Col·loca paper absorbent o bé uns tovallons de paper en un plat fondo i vessant les truites durant uns minuts al paper per a treure l’excés d’oli.

I, finalment, deixa reposar les truites de Carnaval durant uns minuts i ja estaran a punt per a assaborir-les.

Pots menjar-les soles o acompanyar-les amb mel, melmelades o xocolata (sirope).

Es poden conservar durant almenys 3 dies per la qual cosa poden ser unes postres ideals per a fer quan es vulgui.