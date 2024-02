Xavier Cornella a Pozza di Fassa (Skilv)

Avui divendres s’havia de disputar el segon gegant FIS de Val Thorens, on es troba Xavier Cornella. La cursa s’ha suspès per culpa del vent. L’andorrà, que portava el dorsal 25, no ha pogut competir després de la cursa d’ahir que va servir per a anar agafant el ritme en gegant. Ara Cornella entrenarà els pròxims dies.

La pròxima cita per a Xavier Cornella serà a Bielmonte (Itàlia), on competirà juntament amb Àlvar Calvo els dies 13 i 14 de febrer en dos gegants FIS.