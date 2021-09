Tancat per vacances… o no!!!

S’ha acabat la temporada i aquest any, després de pandèmies, re-inventar-nos mil vegades i patir un nerviosisme exacerbat durant un any i mig hem decidit penjar el cartell de tancat per vacances, però no per buscar el luxe vist a les xarxes aquest estiu, on tothom ha anat en vaixell i ha obert el champagne més car, sinó simplement a desconnectar i que el xic ho pugui disfrutar.

Hem anat a parar a un lloc o ciutat de vacances on la gent que hi habita no es belluga ni surt d’aquest mini món. Suposo que ells ho disfruten i va ser el que vam pensar en arribar. “Fem-ho pel nen”. Sinó, haguéssim fet mitja volta només en entrar.

Centrem-nos en el vi però. A l’entrada del restaurant d’aquest univers hi ha una vidriera plena d’ampolles d’un sol celler. Que no diré el nom, però que no duia prou almax per tants dies. Igual que aquell buffet on la gent endrapa com si no hi hagués demà. És divertit seure i observar com s’omplen els plats i algun que altre cistell….

Així, la millor opció ha estat marxar, visitar i tastar.

És d’agrair, que a la zona que hem anat, província de Tarragona o, com a mínim on hem anat a fer més d’un àpat, el vi més important sigui el de la mateixa província. Sobretot, molt de vi de la Terra Alta, Montsant i Priorat. Possiblement, he trobat a faltar algun vi més de la Conca de Barberà i de Tarragona. Sóc molt fan d’una Trepat ben feta!!!

Quan ets “de vacances” tot pren una altra dimensió temps/espai, però per molt que tinguis la millor companyia, mai et deixes endur del tot i, encara que t’ho vulguis prendre més a la “lleugera”, sobretot a l’hora de prendre vi, surt l’ofici al que ens dediquem….i com a sommelier, sempre ha de grinyolar alguna cosa….això no vol dir criticar el que bevem o mengem, sinó intentar trobar allò que potser faltaria…

Per això, a partir d’ara, un escull el vi (normalment, em toca a mi) i el tasta el xic, perquè des que era ben petit hi crec força en el seu criteri, descobrint aromes, sabors i sensacions. Ja ho diuen, que els nens no enganyen mai.

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012