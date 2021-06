L’aplicació de la Covid-19 que permetrà viatjar per Europa s’endarrereix fins a mitjans de juliol

S’endarrereix l’aplicació Covid que ha de servir per viatjar a Europa sense la necessitat de fer quarantena. Com a via secundària, el Govern inclourà un codi QR al certificat de vacunació, que de moment permetrà viatjar als Estats veïns.

L’aplicació que registrarà les dades sanitàries de la població i que permetrà viatjar per Europa sense restriccions s’endarrereix fins a mitjans de juliol.

La raó és la complexitat de l’app, que no només contindrà la informació relacionada amb la Covid-19, sinó que també presentarà tot l’historial sanitari del pacient.

Des del Govern s’assegura que l’aplicació ja està enllestida, però que és prou important per a fer-la passar per un procés de prova. Per donar una solució a aquest endarreriment i cobrir l’inici de la temporada d’estiu, els pròxims dies s’inclourà un codi QR al certificat de vacunació, que encriptarà si la persona ha estat vacunada, si ha passat la malaltia i el resultat de la darrera prova diagnòstica.

De moment, aquest certificat servirà per viatjar als Estats veïns, tot i que Salut està treballant per arribar a acords amb la resta d’Europa. Tot plegat és la solució que ha adoptat el ministeri, que prepara amb la Unió Europea l’equiparació de l’app al certificat verd europeu. Un procés lent que es pot allargar més enllà de juliol.