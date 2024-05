La Seu felicita a Nativitat Rugall pel seu 100 aniversari

L’homenatjada Nativitat Rugall acompanyada de familiars, empleades del centre i de l’alcalde de la Seu (Aj. la Seu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, han felicitat aquest matí de dimarts, en nom de la Corporació Municipal, a Nativitat Rugall Tartera que precisament avui mateix 14 de maig, fa 100 anys. En aquesta felicitació per part de l’Ajuntament de la Seu també s’hi ha sumat el coordinador territorial del Departament de Drets Socials a la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, Josep Lluís Piqué, qui li ha lliurat la Medalla Centenària que atorga la Generalitat de Catalunya.

L’alcalde urgellenc i la regidora s’han desplaçat fins a la Llar de Sant Josep on hi viu per a felicitar-la personalment obsequiant-la un ram de flors i un pastís d’aniversari. L’homenatjada ha estat acompanyada en aquesta celebració per bona part de la seva família, així com pel personal assistencial i altres usuaris i usuàries d’aquest centre residencial per a gent gran.

Nativitat Rugall va néixer el 14 de maig de 1924 a Capdella (Pallars Jussà), ha tingut 4 fills, té 5 nets i 1 besnet.