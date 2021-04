Abans que fóssim gastrònoms

MÚSIC DE PORRÓ

“Temps era temps” comença la cançó d’en Serrat i Temps era temps que les persones anaven als restaurants a disfrutar. Disfrutar del menjar i del beure. O bé anaven a la botiga i deixar-se recomanar pel botiguer amb el qual hi havia una complicitat única.

Ara, aquell temps sembla que ja no existeixi. Estem tots connectats i, qui més qui menys, tothom porta una aplicació al seu mòbil que l’advertirà si un restaurant o un vi qualsevol té una bona qualificació o no.

Abans de res, he de dir, que jo en porto una d’aquestes aplicacions descarregada al mòbil. També he de dir que fa molt que no l’obro i que, com a desendreçat que soc, em serveix bàsicament d’arxiu dels vins que he anat tastant amb el temps. De tant en tant, quan me’n recordo, faig la foto de rigor.

Hi ha coses que no entenc. Segurament, em diran que si algú fa un producte o té un local públic, tothom té dret a opinar. De la mateixa manera, si algú fa una opinió, tothom té dret a fer-li la rèplica.

Igual penso de la gent que fa opinió de restaurants, a partir del moment que aquesta persona entra en un lloc “públic”, tal com es comporti, també serà opinable per l’altra banda.

Avui he navegat per un parell d’aplicacions d’aquestes on viuen aquests #foodlovers, #wineenthusiasts, #winelovers , #foodporns i aquests reguitzells de hastags.

Primer de tot, ha estat veure un vi blanc classificat com un vi negre. Cap d’aquests gastrònoms no ho ha pogut veure?

Després m’he topat amb una garnatxa del Priorat, puntuada com un vi fluix per ser un vi de la zona de Carinyena… i així anar fent…

He saltat cap al menjar per observar si la qualitat de les opinions són més fiables i et trobes amb més o menys estrelles, perquè si el restaurant estava tancat o estava ple.

Com es pot puntuar un restaurant si està tancat o si et diuen que està tot ple…. Continuem igual…

Hem de pensar però que aquestes aplicacions apliquen uns filtres sobre les opinions….Sort!!!

Potser jo em vaig quedar amb el Temps era temps del Serrat però el que si que sé és que si em trobo amb un restaurant tancat o ple, ja intentaré anar-hi un altre dia o potser… reservar?

Si vaig a comprar un vi, buscaré trobar la complicitat amb el botiguer i si me’l prenc al restaurant, faré confiança amb la gent que està treballant. Perquè darrera cada plat o cada got de vi, hi ha molta feina.

Heu pensat alguna vegada que als restaurants se’ls hi acudeixi fer una aplicació per a puntuar als clients?

Potser un GuestAdvisor?

Quantes estrelles us mereixeu?

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012