La Merrell Skyrace Comapedrosa by Grifone reunirà el millor skyrunning mundial a Arinsal – la Massana

Vallnord – Pal Arinsal, tornarà a ser l’escenari dels Youth Skyrunning World Championships 2022, després que ja ho fos el 2017. Durant tres jornades es disputaran proves de diferents categories al sector d’Arinsal: el Quilòmetre Vertical, la Youth A (15-17 anys) amb 14 km i 1300 m+, la Youth B (18-20 anys) i Sub23 (21-23 anys) compartiran el mateix recorregut de 19 km i 1450 m+.

A més, es disputarà una prova oberta a joves de 14 a 18 anys amb el mateix recorregut que els de Youth A, que vulguin gaudir de la prova, convertint-se en un cap de setmana espectacular per a l’esport de base i que obrirà el teló d’un mes de juliol increïble a la parròquia de la Massana.

Seran dos caps de setmana de skyrunning: del 22 al 24 de juliol els Youth Skyrunning World Championships i el 31 de juliol les Skyrunning World Series. Els Campionats del món portaran a esportistes de més de 25 nacionalitats.

La Merrell Skyrace Comapedrosa by Grifone és una cita especial d’autèntic skyrunning

Una prova fixa en el calendari internacional, que se celebra des del 2004, convertint-se en una de les grans curses de referència del món, que comptarà amb 1.000 participants de més de 30 països.

L’esdeveniment proposa tres distàncies que faran gaudir els participants dels senders tècnics, els cims i els paisatges del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa i l’estació de Vallnord – Pal Arinsal.

La seva distància estrella, que forma part de la Copa del Món, amb 23,8Km i gairebé 2.400m+ la converteixen en un tot un repte. Un traçat molt tècnic, ràpid i divertit, que ofereix uns paisatges espectaculars. Una cursa excepcional tan per a tots els participants com pels aficionats, que es reuneixen per a recolzar a tots els skyrunners.

La prova s’endinsa al Parc Natural de les Valls del Comapedrosa i arriba fins al sostre andorrà, a dalt del cim del Comapedrosa.

Ultra Comapedrosa, descobrir el Pirineu andorrà

50Km i 4500m+ formats per a un primer tram comú amb la Skyrace Comapedrosa, fins a l’Estany Negre. Des d’allà es pujarà a la Portella de Sanfons i al Pic del Port Vell (2.655 m), seguint cap al Cap de l’Ovella (2.541 m) i baixant al Coll de la Botella pel Port de Cabús i les Bordes de Setúria. Des d’aquí, tornada per l’Alt de la Capa (2.572 m), el Port Negre (2.570 m) i Comallemple, amb baixada final fins a la meta d’Arinsal.

Skyrace Arinsal, una prova per iniciar-se en l’skyrunning

Recollir la filosofia d’aquest esport sense exigir-se més del compte és possible gràcies a la Skyrace Arinsal. Una cursa de 18,6Km i més de 1400m+, ideal per a aquells que volen començar en aquest món. La Merrell Skyrace Comapedrosa by Grifone serà prova puntuable per a la 35ª Copa d’Andorra de curses de muntanya.

El 31 de juliol serà una data per a celebrar. Una data per a gaudir i superar-se, gràcies a una prova original i impressionant.