La indiferència, un càstig destructiu!

Aquesta conducta no entén de família, parella sentimental o amistats, si apareix es crea un buit que acaba donant pas a la finalització del vincle. És una conducta no verbal horrorosa perquè podem tenir a l’altra part just en front i ni tan sols parpellejar, la seva presència no ens causa cap reacció.

És l’actitud més destructiva a nivell mental que puguem fer servir, deixa a l’altra part confosa i sobretot, perduda, no entén el comportament rebut. Ara, també s’ha de dir que no sempre es fa conscientment, moltes vegades es perquè no tenim eines cognitives per a afrontar les situacions conflictives.

No sabem com reaccionar davant d’alguns comentaris o comportaments inadequats i el nostre cervell decideix actuar per inèrcia, es mou sense prestar atenció al seu voltant. Podem estar rodejats de més persones i només veure’n unes quantes.

Això, per una banda i per l’altra, quan ens ho fan a nosaltres és millor no pensar i deixar passar el temps fins que ens tornin a parlar i, llavors, demanem les explicacions pertinents.

Això sí, segurament que hi haurà molts motius, però l’únic, que ens ha de quedar clar és que la conducta no verbal reflexa exactament els sentiments que tenim en aquell precís moment i la persona o grup ens ha demostrat que durant un cert temps no hem estat la seva preferència.

Per tant, ho podem interpretar de vàries maneres però la més productiva és sent objectiu i comprendre que l’ésser humà es mou per l’interès personal i aquest comportament està reflectint la mancança d’atractiu per la nostra part.

Li hem deixat d’interessar i entenent això, ens estalviarem molts mals de cap perquè la motivació mou muntanyes i el desinterès apaga focs. També afegir que amb relació a deixar de pensar és, precisament, perquè no coneixem els motius reals i, a la nostra ment, no li agrada viure en la confusió.

Aleshores, busca relacionar coherentment els fets però, això, no significa que l’encerti, està buscant la més favorable per a la nostra evolució, la menys dolorosa.

