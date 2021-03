Irineu Esteve, 42è als 50km de la Copa del Món d’Engadin

Avui s’ha disputat l’última cursa de la Copa del Món d’esquí de fons amb els 50km persecució d’Engadin, a Suïssa. Irineu Esteve ha estat 42è.

Esteve ha completat la cursa amb un crono de 2h14.38,5, a 3.57,1 del guanyador, que avui ha estat el noruec Simen Hegstad Krueger, amb 2h10.41,4.

Avui ha estat una cursa molt difícil, a més de per la distància, perquè les males condicions del temps han provocat més duresa a la cursa. De fet, el vent en contra ha fet que durant els primers trenta quilòmetres tot el grup anés pràcticament junt. Finalment, a partir d’aquesta distància els més forts han començat a obrir espai fins a completar els 50km.

Irineu Esteve, fondista: “Com ja vaig dir ahir, amb el temps perdut d’ahir havia de ser molt difícil empalmar amb els de davant. Però ha fet vent en contra, així que eren condicions bastants dures, i hem tingut la sort d’agrupar-nos pràcticament tots. Hem estat fins el 30 junts, bastant junts, i després s’ha fet ja la selecció. Era una cursa molt dura per les condicions meteorològiques, ja des del principi jo anava tota l’estona a rebufo dels grups, m’ha costat bastant intentar-los seguir, però crec que ens hem defensat força bé dins de les nostres possibilitats. Vull agrair a tot l’equip aquest any que hem lluitat fins al final com hem pogut. I ara a pensar en l’any que ve”.

Carola Vila torna a puntuar en Copa d’Europa en ser 12a als 10km persecució

Avui s’ha disputat l’última cita de l’OPA de Pokljuka, a Eslovènia. Aquesta Copa d’Europa ha tornat a veure, com ahir, que Carola Vila entrava a la zona de punts. Si ahir va ser 13a, avui ha estat 12a als 10km persecució amb 58.36,2, a 1.58,3 de la guanyadora, que avui ha estat l’alemanya Lisa Lohmann, amb 56.37,9.

Avui també han tancat la cita de Pokljuka l’equip de júniors. En dones, als 10km persecució Gina del Rio ha estat 28aamb 56.26,8, a 5.06,1 de la vencedora, la suïssa Anja Weber (51.20,7), mentre que Ona Ferrando ha acabat 40a amb 1h01.31,8, a 10.11,1 de la campiona.

Igualment, en homes, a la cursa dels 15km persecució, Quim Grioche ha finalitzat 33è amb 1h14.33,0, a 7.11,0 del guanyador, que avui ha estat l’italià Elia Barp, amb 1h07.22,0.