Tercera Promoció de Sommeliers a la Joviat Manresa

Aquest dilluns dia 28 s’ha fet la graduació de la Tercera Promoció de Sommeliers de l’Escola Joviat de Manresa. Una promoció “accidentada” per la pandèmia i que ha vist com s’ha anat allargant una graduació que semblava que no arribaria mai.

Fent un càlcul aproximat, han fet 480 hores lectives, en les quals han pogut obrir i tastar al voltant de 850 vins i aprendre de 31 docents diferents, entenent i veient les diverses visions que hi ha al voltant del vi.

Diuen que no ets sommelier perquè tinguis un títol, ni molt menys, ets sommelier perquè t’agrada el món de la gastronomia, no tant sols els vins. Tots sabem que de sommeliers n’hi ha de tot tipus i el ventall és més ampli que el món del vi. Cafès, destil·lats, cigars…

Puc constatar que a aquesta promoció, tot això els ve de mena. Els agrada menjar i beure, debatre i aprendre.

És ara però, que arriba l’hora de la veritat, on n’hi haurà que seguiran aprenent i altres que ja n’han tingut prou.

Quan jo estudiava un professor em va dir que s’aprèn quan més es tasta i això et provoca més i més dubtes.

Així doncs, espero que tots ells dubtin molt i molt, perquè voldrà dir que aniran creixent.

La base hi és, la matèria la porten de sèrie, tenen fusta de ser molt i molt bons, només els podem desitjar tota la sort del món i les decisions més encertades.

El seu lema és “cada ampolla buida s’omple d’històries“.

Moltes Felicitats a totes i tots!!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012