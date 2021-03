La síndica demana preservar el sistema de salut, defensar l’educació i apostar pel multilateralisme

La síndica general, Roser Suñé, ha iniciat el seu discurs de la Constitució amb un homenatge a les víctimes de la pandèmia i al personal sanitari. Roser Suñé ha remarcat que el creixement futur s’ha de basar en els valors humans, amb un model sostenible. També ha tingut paraules envers Òscar Riba, amb qui segons ha dit Andorra no estarà mai prou agraïda i ha recordat una de les frases de les seves memòries, en què assegurava que hi haurà un abans i un després del mes de març de 2020.

En el seu discurs institucional Roser Suñé ha dedicat paraules a un any “molt difícil i dolorós” per a tothom, on ha recordat que la malaltia ens ha arrabassat la vida de persones que ens deixen un buit immens. Paraules també de reconeixement a tots els sectors essencials, principalment al personal sanitari.

Des del mes de març del 2020 Andorra, com la resta del món, ha viscut una realitat colpidora, que ha obligat a aplicar mesures sanitàries, econòmiques i socials urgents. En aquest sentit, la síndica general ha remarcat la ràpida reacció de les institucions i el poble davant la crisi, un poble que conforma una societat solidària.

En tot cas, segons Suñé, cal una mirada llarga, que va més enllà de la conjuntura i es projecti cap al futur.

Al costat de les fortaleses s’han pogut veure les febleses pròpies i a escala global que requereixen una reflexió profunda per construir una nova realitat sobre pilars més sòlids.

Ha fet una crida per mantenir l’esperit resilient que sempre ha demostrat el país, que ha d’anar acompanyat amb una visió social que no deixi ningú enrere. El creixement futur ha de ser sobretot un creixement de valors humans.

