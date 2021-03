Àxel Esteve, 22è, i Xavi Cornella, 35è, als Nacionals irlandesos d’eslàlom

Avui s’ha disputat la primera cita dels Nacionals d’Irlanda amb un eslàlom masculí. L’estació de San Virgilio-Kronplatz és l’escenari d’aquesta competició que viurà demà el gegant.

A l’eslàlom d’avui Àxel Esteve ha estat 22è amb 1.42.26, a 3.68 del guanyador, que ha estat l’alemant Frederik Norys amb 1.38.58. Igualment, Xavi Cornella ha acabat 35è amb 1.44.51, a 5.93.

No han pogut completar la cursa Ty Acosta i Bartumeu Gabriel.

En l’eslàlom femení, Carla Mijares i Íria Medina han disputat la carrera amb diferent sort. Mijares no ha acabat la segona mànega, quan en la primera havia marcat el 14è temps amb +1.75. Per la seva part, Medina no ha completat la primera mànega.

Demà es disputa el gegant d’aquests Nacionals irlandesos.