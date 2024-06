Símbols de la justícia (Theeconomyjournal.com)

El nombre d’efectius judicials de l’any 2023, al Principat d’Andorra, se situa en 42, dels quals 24 són dones i 18 són homes. Per tipologia, hi ha 16 magistrats, 17 batlles i 9 fiscals, els quals estan distribuïts entre els diferents òrgans que componen la judicatura andorrana.

Al Tribunal Superior de la Justícia (TSJ) hi ha 9 magistrats i al Tribunal de Corts n’hi ha 7; a la Batllia hi ha 17 batlles; i, finalment, al Ministeri Fiscal hi ha 9 fiscals.