Andorra se suma a l’Enciclopèdia del Romànic a la península Ibèrica

Església romànica de Sant Miquel d’Engolasters, uns dels atractius turístics del Principat (Visit Andorra)

El romànic andorrà formarà part de l’Enciclopèdia del Romànic a la península Ibèrica amb l’elaboració d’un volum especial que recollirà una trentena de testimonis del romànic al Principal, gràcies al conveni signat aquest migdia de dilluns entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i la Fundación Santa María la Real i que compta amb el suport de la Fundación Ramón Areces. L’església de Santa Coloma, un dels testimonis més significatius d’aquest estil artístic a Andorra, ha estat l’escenari escollit per a la presentació d’aquest nou projecte cultural que té com a objectiu la redescoberta del romànic del Principat.

Durant l’acte, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assegurat que “la inclusió del nostre romànic a l’Enciclopèdia del Romànic a la Península Ibèrica suposa un pas decisiu, pel que fa a la promoció i la divulgació del patrimoni dins i fora d’Andorra, ja que es tracta d’una obra de referència”. Bonell també ha destacat la importància del romànic andorrà, per les seves característiques tècniques i artístiques i pel valor patrimonial que representa per al Principat. “De fet, aquesta participació ens permet, precisament, situar el romànic andorrà en aquest context més ampli i entendre’l en l’àmbit del conjunt del bisbat d’Urgell i del Pirineu”, ha remarcat Bonell.

Per la seva banda, l’arquitecte i dibuixant, José María Pérez ‘Peridis’, director de l’Enciclopèdia, ha assenyalat durant la signatura del conveni que “la incorporació d’Andorra suposa la culminació d’un somni que va començar fa quasi tres dècades a la localitat palatina d’Aguilar de Campoo. Durant aquest temps, gràcies al treball de més de 3.000 persones, majoritàriament historiadors i arquitectes, i al suport d’institucions com la Fundació Ramón Areces, ha estat possible crear una obra única i excepcional”.

Així mateix, Pérez també ha recordat que “l’Enciclopèdia és molt més que una col·lecció de llibres, és un autèntic projecte cultural que ha aconseguit que el romànic de la Península sigui l’estil artístic millor catalogat i difós del món”. De fet, l’Enciclopèdia ha rebut el Diploma Europa Nostra i està present en les principals llibreries i biblioteques internacionals, des de la Xina fins als Estats Units.

A l’acte, la Fundación Ramón Areces ha estat representada pel seu director de comunicació, Manuel Azcona, el qual ha exposat la implicació de la institució amb la cultura, esdevenint un factor clau perquè l’Enciclopèdia del Romànic a la península Ibèrica, s’hagi consolidat com un projecte cultural i perquè el romànic d’Espanya, Portugal i, ara, el d’Andorra, estigui perfectament catalogat i documentat.





Un volum específic sobre el romànic d’Andorra

Un cop signat el conveni de col·laboració, els equips tècnics del Ministeri i de la Fundación Santa María la Real catalogaran i documentaran una trentena de testimonis romànics que es conserven al Principat i els reuniran en un volum trilingüe (català, espanyol i francès), que veurà la llum a finals de 2025. La coordinació científica del treball anirà a càrrec dels historiadors Alba Pampalona, tècnica del Departament de Patrimoni Cultural, i Juan Antonio Olañeta, un referent en aquest àmbit.

El Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports facilitarà a la Fundació Santa María la Real la documentació històrica, així com els documents tècnics i les fotografies necessàries perquè l’obra sigui tan completa com sigui possible. De la mateixa manera que s’encarregarà de la correcció de la traducció al català i de l’elaboració de la versió dels textos en francès. Per la seva banda, la Fundación Santa María la Real s’encarrega del treball d’edició i producció del volum, que formarà part dels més de 60 volums que conformen l’Enciclopèdia.





Més de 60 volums i més de 9.000 testimonis romànics

El romànic d’Andorra se suma, així, a una col·lecció que reuneix més de 9.000 testimonis romànics, recollits, fins a la data, en 61 volums: Palencia (2), Valladolid (1), Salamanca (1), Lleó (1), Sòria (3), Burgos (4), Zamora (1), Àvila (1), Segòvia (3), Astúries (4 romànic i prerromànic), Cantàbria (3), Navarra (3), Madrid (1), La Rioja (2), Guadalajara (2), Conca (1), Saragossa (2), País Basc (3), Pontevedra (2), la Corunya (2), Barcelona (3), Tarragona (1), Ourense (2), Osca (4), Lugo (3), Girona (3) i Portugal (3).

A més, paral·lelament a l’edició impresa, l’obra compta amb la versió digital: el portal Románico Digital, que recull tota la informació que, constitueix la base de dades més gran sobre art romànic del món. De fet, el darrer any, aquest portal ha rebut més d’un milió i mig de visites.