Espot ressalta la importància de l’ingrés d’Andorra a l’ONU

Xavier Espot intervenint a la seu de l’ONU (arxiu)

Aquest 2023 se celebren 30 anys de l’ingrés d’Andorra a l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i amb motiu d’aquesta efemèride el Govern ha organitzat diversos actes per a commemorar-ho, l’últim una taula rodona per a conèixer de primera mà el passat, el present i el futur de la relació d’Andorra i l’ONU. El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en l’obertura de l’acte on ha recordat que l’ingrés d’Andorra a l’ONU ha permès al país tenir “veu pròpia i forta fora de les nostres fronteres”.

Espot ha qualificat l’ingrés com un fet de “transcendència històrica” perquè la sobirania del país es pot defensar com a Estat internacionalment reconegut i és possible fent sentir “la nostra veu en un món completament interdependent i globalitzat”.

El cap de Govern ha ressaltat que les Nacions Unides són el bressol del multilateralisme, i permeten reforçar els drets dels infants i joves, de la gent gran o dels ciutadans més vulnerables; són l’eina per a lluitar contra el canvi climàtic i avançar cap a la transició energètica amb models de creixement sostenible.

En relació a la percepció de la gent envers aquests tipus d’organisme ha reconegut que de “vegades costa percebre els beneficis tangibles de pertànyer-hi”, però ha apuntat que formar-ne part és imprescindible “per a frenar les crisis i les grans amenaces del segle XXI”.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha estat l’encarregada de clausurar l’acte i ha compartit que “s’ha recorregut molt camí, però que encara en queda molt per a poder aprofitar plenament la pertinença a l’organisme”. En aquesta línia ha emfatitzat que Andorra ha començat a construir “el seu perfil en el camp immens de Nacions unides”. Un dels eixos principals al full de ruta del ministeri passa per a reforçar la presència i la influència d’Andorra en l’àmbit multilateral i fer la transició “de la joventut a la maduresa”.

La taula rodona, que ha estat conduïda pel politòleg, Yvan Lara, ha comptat amb la participació del secretari general i portaveu del Govern el 1993, Jordi Cinca; el primer representant permanent d’Andorra a les NU (1993-98), Juli Minoves, i l’actual representant permanent d’Andorra a les NU (des del 2015), Elisenda Vives.

Jordi Cinca va viure i testimoniar el procés d’adhesió el 1993 quan era secretari general del Govern d’Òscar Ribas Reig; Juli Minoves s’encarregà, amb el Govern de Marc Forné, de la primera missió diplomàtica d’Andorra a l’ONU, i Elisenda Vives és des del 2015, amb l’Executiu d’Antoni Martí, la representant permanent del nostre país davant les Nacions Unides.

La taula rodona s’ha celebrat uns dies abans de la participació de Xavier Espot i Imma Tor a la 78 Assemblea General de les Nacions Unides, que es desenvoluparà a Nova York entre el 18 i el 22 de setembre.