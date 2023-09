Tret de sortida a l’edició més urbana del L’ANDART

Una de les obres exposades a l’ANDART

La cinquena edició de la biennal L’ANDART s’estrena per primera vegada de manera integral en context urbà, i ho fa recuperant un edifici emblemàtic: l’antiga fàbrica de tabacs de la CATSA, en desús els darrers anys. Les grans sales i espais s’han rehabilitat temporalment per a donar cabuda a múltiples propostes artístiques, com ara una selecció de creadors de San Marino, enguany país convidat a la mostra.

A la inauguració hi ha assistit el secretari d’Estat d’Educació i Cultura, Universitat, Recerca Científica i Polítiques de Joventut de San Marino, Andrea Belluzzi, juntament amb l’ambaixador santmarinès a Andorra, Luca Brandi, així com la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral.

La Biennal ofereix propostes d’una seixantena d’artistes d’arreu. Fins a vint nacionalitats estan representades, entre les quals hi destaca la nacional, amb obres de Toni Cruz, Facu Santana, Pepe Mesalles, Mònica Armengol, Miquel Mercè o Hèctor Manresa, entre molts altres.

L’ANDART 23 té com a lema: “la muntanya en circulació”, fent referència a l’economia circular i a l’aportació innegable de l’art com a eina d’expressió i mitjà per a despertar consciències i obrir debats entre l’expressió artística i la societat.

En paraules del comissari de la biennal, Pere Moles, “avui la biennal és un esdeveniment de referència internacional, no tan sols dins del sector del Land Art, sinó també en l’àmbit de la cultura de les arts visuals contemporànies. Prova d’això són les més de 150 candidatures rebudes d’arreu el món per a participar-hi.”

Andorra així, es consolida com a projecte de referència de les arts contemporànies i durant dos mesos serà l’esdeveniment artístic més important al llarg de tot el Pirineu.

Durant els propers dies, la CATSA acollirà algunes instal·lacions de renom cedides per a l’ocasió per la Fundació Sorigué, i permetrà als visitants descobrir la història de la CATSA.

Per al Cònsol Major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, “la recuperació de la CATSA i la posada en valor de diversos racons de la parròquia permetrà donar a conèixer el patrimoni cultural lauredià i espais del nucli urbà, sovint poc coneguts.”

Per la seva part, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha volgut posar en relleu que “el país necessita alternatives interessants, relacionades amb la cultura, per a completar una proposta atractiva per al bon desenvolupament del sector econòmic. La Biennal L’Andart és un esdeveniment on concorren tant artistes andorrans com altres de renom internacional i formula algunes accions per a generar sinèrgies al seu voltant, en un marc de patrimoni arquitectònic i històric de gran importància”.

Aquesta cinquena edició compta a més amb el suport d’Andorra Turisme, FEDA i Andorra Telecom i es podrà veure fins el 15 de novembre a Sant Julià de Lòria.