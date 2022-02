De Beatles o d’Stones?

L’altre dia fent una volta per l’estrany univers de Twitter vaig veure una piulada que deia: “Vosaltres sou més de Beatles o dels Rolling Stones?” A partir d’aquí hi havia molts comentaris, uns a favor d’uns, altres a favor dels altres… Després de tants anys, encara dura… Això m’ha portat a pensar i fins i tot comparar… Sou més de la Rioja o de Ribera del Duero? ( Poso aquestes zones perquè utilitzen majoritàriament la mateixa varietat de raïm: la Tempranillo) i com que fem el que volem, ho comparo amb els Beatles i amb els Stones.

A partir d’aquí la comparació.

He agafat dues cançons mítiques dels dos grups i fetes el mateix any. El 1965.

Per part dels Beatles la cançó es diu Help! Per part dels Stones la cançó es diu (I can’t get no) Satisfaction. Us sonen?

Per mi el Help! dels Beatles s’assembla més al Rioja… Una entrada contundent que avança cap a a l’agilitat però amb una bona complexitat, que la podríem lligar amb el joc de veus que fan els de Liverpool a la melodia de cançons. A algú li pot semblar senzilla la cançó, però és aquesta senzillesa la que la fa complexa, amb els detalls de guitarra, veus i bateria.

(I can’t get no) Satisfaction em porta més cap a la Ribera del Duero. Un so més contundent, com els vins de la zona, el riff d’en Keith Richards i la veu d’en Mick Jagger que manen durant tota la cançó. Hi ha algun moment de segones veus, però ràpidament torna a la línia marcada de la guitarra i la veu. Potser està tot més “encotillat”.

Diuen que quan beus un vi amb música que t’agrada, el disfrutes més.

També hi haurà qui dirà que la comparativa que he fet és una mica “patillera” però l’únic que us puc dir és que ho proveu!!

També hi ha qui dirà que el celler més important o que té més “glamour” que hi ha a Espanya, que és Vega Sicilia, està a Ribera del Duero i jo li dic que ho van fundar uns de la Rioja!!

I per acabar l’experiment… Estic segur que mentre llegíeu, anàveu cantant les cançons, tant una com l’altra…

Salut, música i vi!!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012