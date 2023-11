Espot i Astrié han rebut aquest dilluns l’escriptor David Castillo

L’escriptor andorrà, David Castillo, amb el cap de Govern, Xavier Espot (Comunicació D. Castillo)

L’escriptor andorrà, David Castillo, autor de la novel·la “As de Corazones” ha estat rebut aquest dilluns, dia 6 de novembre, pel cap de Govern, Xavier Espot i pel cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié. En les que han estat unes respectives trobades cordials, l’autor de la publicació els ha fet entrega d’un exemplar dedicat a ambdues autoritats.

David Astrié li ha agraït la dedicatòria i li ha preguntat pel llibre, pels propers treballs i, sobretot, ha quedat molt sorprès, per la dedicació de temps que l’autor li dona a la escriptura, que compatibilitza amb la seva feina habitual de consultor i la direcció de dues empreses. El cònsol major ha mostrat interès per si hi haurà una pròxima presentació a la parròquia -qüestió que l’autor ha confirmat- i s’ha compromès a assistir-hi, perquè “m’encanta el gènere i em fa molta il·lusió anar-hi”.

David Castillo s’ha mostrat també molt agraït amb el cap de Govern, Xavier Espot, que tot i la seva atapeïda agenda, ha pogut concedir un breu espai de temps per a rebre’l i parlar amb ell sobre l’èxit del llibre i s’ha compromès a llegir-lo tan bon punt tingui una estona de descans.