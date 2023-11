Andorra Endavant proposa allargar la pròrroga dels lloguers

La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner (arxiu)

Andorra Endavant (AE), fent referència a la problemàtica l’habitatge, assegura que aquesta s’arrossega des de fa molt temps i que necessita maduresa i cintura política, així com trobar solucions de manera conjunta entre totes les forces polítiques.

La presidenta del grup parlamentari d’AE, Carine Montaner ha participat de manera telemàtica a la reunió d’aquest dilluns amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. També han pres part a la trobada la resta de presidents de grups parlamentaris amb l’objectiu de consensuar accions en relació al projecte de llei sobre mesures de l’habitatge, que està a tràmit al Consell General.

“Totes les forces polítiques, i això és positiu, coincidim en la pròrroga dels lloguers per a estabilitzar el mercat i tranquil·litzar a la gent. Aquesta era la prioritat número u i, a més, nosaltres hem proposat al cap de Govern allargar la pròrroga dels lloguers i hem presentat una esmena en aquest sentit al projecte de llei”, ha dit Montaner. La consellera general considera que “s’ha d’allargar per a poder deixar temps per a posar en marxa les altres accions d’adquirir un parc d’habitatge a preu assequible per part de Govern. Això és fonamental per a que els nostres treballadors es puguin allotjar. Per a nosaltres es clau donar una resposta social”.

Montaner recorda que les accions poden trigar al voltant d’un parell d’anys i, per això, cal prorrogar els contractes fins a tenir els resultats de les accions abans esmentades i, també, frenar l’especulació i “això triga un temps”.

Per altra banda, des d’Andorra Endavant es té en compte que cal tranquil·litzar els propietaris, aquells que no han abusat i han actuat de manera correcta i que han aplicat preus baixos, per tal que, aquests, puguin augmentar els lloguers amb un topall. “En aquests casos, que el propietari pugui pujar un cinc per cent. L’IPC no s’ha d’aplicar en la major part dels casos quan les despeses es paguen a banda del lloguer perquè els propietaris ja han aplicat l’augment i, a vegades, molt més del compte segons algunes queixes que hem rebut”, assenyala Carine Montaner.

La líder d’AE opina que és molt important trobar aquest equilibri entre llogaters i propietaris perquè hi ha el risc de no trobar pisos disponibles. “S’ha de dir als propietaris que aquesta serà la darrera pròrroga, que és un temps necessari”.

La presidenta d’Andorra Endavant ha exposat aquest fet a Espot, tot subratllant que propiciaria els augments de manera encoberta. “Els lloguers on es podrà repercutir l’IPC seran els de tipus forfet. És a dir, els que inclouen les despeses”, diu Montaner, explicant de passada que, ella, està oberta al diàleg i que constata que aquest diàleg es palesa en l’actual legislatura.

“Al contrari d’altres formacions, nosaltres pensem que hi ha una mà estesa, una voluntat d’arribar a un compromís i hem explicat al Govern que hi ha molta gent que no saben quins són els seus drets. Reben sovint una carta de la propietat amb uns elements que són vàlids segons la llei. He dit al cap de Govern que s’ha d’informar a la població perquè la gent està desemparada i els arguments invocats pel propietari no són vàlids. El cap de Govern m’ha dit que era molt bona idea”. Montaner ha avançat que des del Govern es crearà una pàgina web amb models de carta de resposta als propietaris amb una fórmula pedagògica.

Des d’Andorra Endavant s’agraeix la voluntat de Govern que amb la reunió d’aquest dilluns demostra que en aquesta legislatura, hi ha maduresa política i que hi ha esperança que el problema del lloguer es pugui resoldre pel bé del poble andorrà.

Montaner ha pres part a la reunió de manera telemàtica perquè està participant a Atenes (Grècia), a l’assemblea parlamentària de la Francofonia en representació del Consell General.