FESA: Les Associacions Europees d’Esquí canvien de nom

Nou anagrama corporatiu de FESA (FAE)

L’Organització d’Associacions d’Esquí dels Països Alpins (en francès: Organisation des fédérations de ski des pays alpins, abreujat com O.P.A.) opera a partir d’ara sota un nou nom. Després de la recent expansió amb diversos membres del nord, est i centre d’Europa, els 17 països membres van decidir canviar el seu nom a Federació d’Associacions Europees d’Esquí i Surf de neu, abreujat com FESA.

A més del canvi de nom, els membres de les associacions van acordar, durant la seva reunió periòdica a Sölden (Àustria), un nou estatut per a la cooperació transfronterera. “El nou nom no canvia la nostra meta anterior”, explica Roswitha Stadlober, qui continuarà sent la presidenta de l’associació en el futur. “En els últims anys, la nostra col·laboració disciplinària i transfronterera ha estat cada vegada més de confiança i intensa. Això és una base ideal per a nous projectes, idees i sinergies. Tots estem d’acord que els nombrosos desafiaments que afrontem en l’esquí a Europa es poden superar millor junts. Per tant, hem acordat que en el futur aprofitarem encara més el gran coneixement en les nostres associacions membres per a donar més pes als nostres interessos comuns”.

L’Organització d’Associacions d’Esquí dels Països Alpins va ser fundada en 1972 i, originàriament, estava composta per associacions nacionals d’esquí de la regió alpina. Des de 2018, l’organització, amb seu a Planegg, a prop de Munic, és una associació registrada. El seu objectiu principal és preparar a joves esportistes per al pròxim nivell de competència i brindar-los les seves primeres experiències internacionals. Això continuarà sent la tasca central de FESA en els pròxims anys.





Els membres de FESA són les associacions nacionals d’esquí i surf de neu d’Andorra, Alemanya, Finlàndia, França, Itàlia, Croàcia, Liechtenstein, Noruega, Àustria, Polònia, Suècia, Suïssa, Eslovènia, Espanya, República Txeca i Hongria. Estònia va ser unànimement admesa com el 17è membre a Sölden. A més, altres associacions ja han expressat el seu interès a unir-se.