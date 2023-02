Coberta del llibre “Enganxat”, de Raül Balam Ruscalleda

Títol: Enganxat

Autor/a: Raül Balam Ruscalleda

Pàgines: 240

Editorial: Columna Edicions

Sinopsi:

«Has buscat mai una foto que et transporti al moment més miserable de la teva existència? Per a il·lustrar aquest llibre he revisat centenars de fotografies, i de totes, un 85 per cent és alcohol… La meva vida era beure, beure, beure. No hi havia cap altra finalitat. La meva malaltia m’enganyava perquè pensava que ho feia perquè volia, però em tenia dominat. Tinc una malaltia: soc addicte i ho seré tota la vida.

L’addicció no té cura, però si la tractes, podràs tenir una vida plena. Podràs menjar, sortir, divertir-te… En definitiva, viure sense alcohol i altres drogues. Això és el que vull explicar en aquest llibre. I amb el meu testimoni, donar esperança a persones i famílies que l’estiguin vivint».

Les memòries crues i sinceres del xef Raül Balam Ruscalleda, fill de la prestigiosa Carme Ruscalleda, en què explica el camí duríssim que ha hagut de recórrer per a superar l’addicció a les droges i a l’alcohol.



Font: lacasadellibro