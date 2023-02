Segon aniversari de la mort de Mary Wilson, cofundadora de les Supremes

Supremes – Baby Love (1960)

Aquest 8 de febrer de 2023 fa just dos anys que va morir, Mary Wilson, cofundadora de les Supremes, sobtadament a casa seva, a Las Vegas, als 76 anys. Mary Wilson, llavors amb 15 anys, Diana Ross i Florence Ballard van fundar les Supremes a Detroit. Wilson va romandre al grup fins a la seva dissolució el 1977.

Ballard havia abandonat el 1967 i Ross el 1970. Les Supremes van deixar èxits com “I hear a symphony”, “You can’t hurry love”, “You keep me hangin’ on”, “Where Did Our Love Go”, “Baby love”, “Menja see about me”, “Stop! in the name of love” i “Back in my arms again”.

Font: EfeEme.com