Els tres infants no federats millor classificats del Campionat d’esquí escolar rebran una beca per a inscriure’s a un esquí club

Un infant gaudint de l’esquí escolar (arxiu)

Amb l’objectiu d’incentivar la participació en els Campionats nacionals d’esquí escolar i promoure la continuïtat en la pràctica de l’esquí dels infants, s’atorgaran beques als infants no federats millors classificats que hi participin. Es tracta d’una iniciativa de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i que compta amb el suport del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. Les beques, que rebran els tres millors classificats de cada categoria, consisteixen en el finançament de la quota de la temporada 2024-2025 per a inscriure’s a un esquí club del país.

D’aquesta manera s’atorgaran un total de vint-i-quatre beques, dotze en la modalitat d’esquí alpí i unes altres dotze a esquí de fons, corresponents a les categories U10 i U12 d’homes i dones. En el cas que algun dels tres millors corredors no vulgui la beca, aquesta s’oferirà a la quarta persona classificada, i així successivament fins al desè classificat.

El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha assegurat que aquesta iniciativa “demostra el compromís del Govern amb la promoció de l’esport i l’activitat física entre la joventut, amb la integració, des de fa anys, de l’esquí dins del currículum escolar, oferint l’oportunitat dels escolars a desenvolupar el seu talent en aquest àmbit a través d’aquest ajut”.

Per la seva banda, la representant de la FAE, Meritxell Santuré, ha explicat que “la idea és captar talent que sense aquestes beques no trobaríem i donem la possibilitat que els nens puguin accedir a la pràctica d’aquest esport a un nivell superior. De fet, aquesta iniciativa no seria possible sense la col·laboració de totes les escoles d’esquí del país”.

Els Campionats nacionals d’esquí escolar d’enguany se celebraran a l’estació d’esquí d’Ordino-Arcalís la setmana del 18 de març i a Naturland el dimecres 20 de març. Una competició on participen els escolars amb les marques més destacades de les proves que realitzen al llarg de la temporada d’esquí i que s’ha consolidat com una data ineludible dintre del calendari esportiu escolar.

Cal recordar que l’esquí escolar és una iniciativa del ministeri encarregat de l’educació que té com a finalitat garantir d’introduir tots els escolars del país en la pràctica de l’esquí i garantir un mínim nivell de competències en aquest esport. A més, aquest curs 2023-2024 el Ministeri ha engegat una prova pilot per a ampliar les hores de monitor d’esquí per a l’alumnat, per tal de continuar impulsant el coneixement dels escolars en l’esport nacional.