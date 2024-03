Els Jutjats de la Seu estrenen una sala per a atenció i acompanyament a víctimes de delictes

Nova sala d’atenció a víctimes de delictes, als Jutjats de la Seu d’Urgell

L’edifici dels Jutjats de la Seu d’Urgell disposa des d’ara d’una nova sala d’espera per a atenció i acompanyament a les víctimes. El serveu l’ha impulsat el Departament de Justícia de la Generalitat, des d’on han explicat que s’adreça “especialment a les víctimes de violència masclista i els seus fills i filles”, en el marc del Pla d’Adequació i Millora d’Espais i Usos per a l’Atenció a la Víctima.

Entre d’altres, aquest Pla té l’objectiu de “garantir que tots els edificis judicials on s’atenen i gestionen situacions de violència contra les dones disposin d’espais òptims i d’una sala d’espera específica per a les víctimes, amb característiques ambientals, funcionals i decoratives homogènies”, segons han detallat des de la conselleria. L’espai s’ha dissenyat amb un prototip únic, que inclou les característiques d’il·luminació, revestiments –pintura, vinils i sostre– i treballs de fusteria, com ara mobiliari i panells de revestiment.

Aquest disseny també s’aplicarà a un total de 46 edificis judicials més d’arreu de Catalunya. De moment, a més de la Seu, ja està disponible també a Cornellà de Llobregat, Mataró, Esplugues, Amposta, Reus, el Vendrell, Lleida i Balaguer. A la resta de ciutats s’hi implantarà, com a molt tard, l’estiu de 2025. Entre elles hi ha Puigcerdà i Vielha, on en tots dos casos s’adequaran sales que en ara mateix són polivalents.





Execució a càrrec del CIRE

Aquest prototip l’està executant i adaptant el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa pública del Departament de Justícia de la Generalitat que té per objectiu “donar segones oportunitats a persones privades de llibertat, a través de la formació i el treball”.