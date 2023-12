Els síndics generals reben l’ambaixadora dels Estats Units

Carles Ensenyat, Sandra Codina i l’ambaixadora americana (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut aquest dimarts al migdia l’ambaixadora dels Estats Units a Andorra, Julissa Reynoso, a Casa de la Vall. La diplomàtica americana conjuntament amb Katie Stana, cònsol general dels Estats Units a Barcelona, han recorregut la seu històrica del parlament acompanyades dels síndics generals. Durant la visita han conegut el Tribunal de Corts, l’hemicicle, la sala dels Passos Perduts, la cuina i el despatx del síndic general on han mantingut una breu reunió de treball.

Precisament, ha estat en aquesta trobada on s’han tractat diversos temes importants per a ambdós països, com ara el reforçament de les relacions bilaterals, l’encaix d’Andorra en el context polític global o la importància que tenen internacionalment les accions i mesures adoptades per Andorra en la lluita contra el canvi climàtic.