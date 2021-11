Avui tastem: Fils de Vi 2019

Molta gent, quan sent parlar del Priorat, pensa en vins forts, molt forts, a nivell de grau alcohòlic, amb molt de cos i estructura. Però, i si li donéssim la volta al mitjó?

D’un temps cap aquí, el Priorat està canviant i amb el Fils de Vi es busca l’essència de la Garnatxa Negra.

Aquest vi va néixer amb l’anyada del 2015 com un vi creat per l’Alfredo Arribas i Thunder Wine Makers i any rere any s’ha anat transformant però sense perdre la idea d’un Fil de Vi. L’ànima de la Garnatxa.

El Fils de Vi neix de la finca del Mas de l’Abella, que està entre les viles de la Morera del Montsant i Poboleda, possiblement, dos dels pobles més frescos del la D.O.Q Priorat. Amb unes vinyes d’entre 20 fins a 50 anys.

Què podem trobar en el Fils de Vi? Com ja us he dit, és un vi 100% Garnatxa Negra fet exclusivament dins de dipòsit de Ciment, on fermenta i on fa la seva criança. Res de Inoxidable, res de fusta, només ciment per a que la garnatxa i el Priorat s’expressin sense maquillatge ni disfresses.

És un vi que mostra una part de fruita vermella fresca i cruixent però sobretot, mostra i amaga alhora una cruesa que tant la terra màgica que és el Priorat, juntament amb la que és la seva varietat més internacional, la Garnatxa, no deixen a ningú indiferent. I aquesta cruesa, deixa pas a la part més mineral del vi, apareix el sòl del Priorat.

A nivell d’alcohol, per a aquells que s’espanten, podeu intentar tastar-lo, tot i tenir 14% Vol. O sigui, 14 graus d’alcohol. Perquè si hi ha una cosa que no es pot negar, és que al Priorat fa sol i aquest sol fa madurar el raïm i, com ja se sap, si madura i hi ha sucre, hi ha alcohol. Però que no us espanti perquè està molt ben integrat, perquè també és cert que hi ha cops que vins amb menys grau, marquen més l’alcohol…. la gràcia és que tot estigui integrat.

Quan el tasteu, notareu un vi directe, amb una bona acidesa i durada, una bona salivació que farà que repetiu i repetiu… i una cosa!! si trobeu que “pica” una mica, perquè encara té un pèl de carbònic, no us espanteu, anirà marxant un cop obriu l’ampolla.

Us donarà molt de joc a l’hora de prendre’l, des de l’aperitiu fins a les postres, té la capacitat d’acompanyar tant entrants com peixos i fins i tot carns vermelles.. el ventall és molt ampli.

Només espero que si el trobeu el disfruteu!!!

L’anyada del 2017 va guanyar a La Guia de Vins de Catalunya es categories de Millor Garnatxa Negra i Millor Vi negre de l’Edició.

Personalment crec que el 2019 és l’anyada que s’ha fet amb més ànima des de la vinya fins als creadors.

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012