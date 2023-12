Units per Ordino creu que les instal·lacions esportives estan infrautilitzades

Jean Michel Armengol, primer per l’esquerra, ha estat l’encarregat aquest dimarts de parlar per Units per Ordino (candidatura)

Avui dimarts, el número tres de la llista d’Units per Ordino, Jean Michel Armengol, ha fet declaracions sobre l’esport a la parròquia i, especialment, sobre les instal·lacions de què es disposa amb èmfasi en el Centre Esportiu (CEO) i les seves funcions esportives i més enllà.

Destacant que les instal·lacions que es troben a la parròquia, tant les Comunals com les nacionals, són d’una alta qualitat i de molt bona factura, Armengol ha volgut ressenyar que “la seva infrautilització en alguns aspectes o la manca de manteniment estan fent que la funció a la qual estan destinats no acabi de complir tot el potencial que tenen”.

“El Centre Esportiu d’Ordino ha de ser molt més que un espai per a practicar esport i ampliar la seva funció ha ser un element socialitzador. Un espai d’encontre per a passar la tarda, trobar-se amb amics, jugar a cartes i fer contacte amb altres persones” ha manifestat Armengol.

Armengol ha recordat que el CEO disposa d’uns 2.500 socis, gairebé la meitat de la població de la parròquia, però també ha apuntat que una bona part d’aquesta massa social ve de la Massana, de residents a la parròquia veïna. Aquest fet fa que, d’acord amb el parer del candidat d’Units per Ordino “sigui moment per establir acords amb el comú de la Massana i mancomunar alguns altres serveis més enllà dels que ja ho estan fent, com la deixalleria, per tal de maximitzar i optimitzar l’afectació dels recursos existents sobre els usuaris”.

Recuperar zones del CEO que han quedat buides i adequar espais de lleure, de descans, de trobada, també la zona de relaxament, la zona de billar que ja existia, etc. Convertir el CEO en un centre esportiu i social a la vegada per a donar vida i promoure el contacte entre ciutadans és l’eix central que proposa Units per Ordino per a fer del CEO un centre de “vida de parròquia”.