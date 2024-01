Els Reis, amb cotxes clàssics a Encamp i amb retracs al Pas

El Rei Melcior al Pas de la Casa sota la neu (Comú d’Encamp)

Encamp i el Pas de la Casa han tornat a viure, un any més, una tarda màgica amb l’arribada dels Reis d’Orient. A Encamp, Ses Majestats han començat la desfilada a les 18 hores des de l’antic telecabina, a dalt de tres cotxes clàssics i acompanyats pels seus patges reials, que s’han encarregat que a ningú li faltés el dolç repartint caramels. Al davant, un espectacle de música i ball ha anat obrint el camí dels reis fins a arribar a la sala de festes del Complex Esportiu. Un cop aquí, els Reis d’Orient han rebut els infants, joves i famílies, que han pogut adreçar a Ses Majestats els desitjos i regals que arribaran aquesta nit, a més de fer-se les respectives fotografies.

Al Pas de la Casa, els Reis han encapçalat la tradicional baixada de torxes per les pistes d’esquí fins a la plataforma de Grandvalira, en col·laboració amb l’estació d’esquí. La neu ha estat present a la festa, fent encara més especial l’acte, que ha finalitzat amb focs artificials i amb una afluència de rècord. Finalment, els Reis han arribat a la sala de festes del Pas de la Casa, on han rebut els més petits per a encarregar-se que els arribin els millors dels desitjos.