Canvis. Potser és l’única manera, possiblement obligada des que el canvi climàtic és més acusat.

Canvis d’entendre la vinya i que ens obliga a fer canvis en l’elaboració dels vins.

Comencem a veure, cada cop més sovint, anyades massa seques, acompanyades de tempestes breus però amb una virulència destacable que t’engega a norris en cosa de deu minuts la feina de tot l’any. Tempestes com la de la setmana passada a Batea, la Terra Alta, localitzada al poble i on , al costat semblava que no hagués passat res…

No és qüestió de dramatitzar, la vida de pagès és sempre igual, quan no és una tempesta, és la sequera i si no, els fongs o una plaga i així anar fent… És el risc.

El més preocupant és que la gent que no ho treballa o simplement no ho viu, no ho entén. Molta gent creu que el vi neix dins d’una ampolla amb una etiqueta xula i punt. Així tampoc mai entendrà la feinada que pot portar fer un vi i que de tant en tant s’hagin de pujar els preus, els explota el cap!!

És hora potser de canviar unes varietats i tornar cap a unes que s’adaptin més al nou clima que estem tenint últimament. I canviar també l’elaboració. Potser és hora d’oblidar-nos alguns estils de vi existents fins ara i adaptar-nos al nostre clima. Hem de ser capaços d’interpretar cada anyada per separat i no fer vins estandaritzats com si fossin un refresc.

I els sommeliers què? Us preguntareu.

Els sommeliers hem de ser els encarregats d’explicar i fer entendre a la gent que tot està canviant i que en aquest canvi hi estem tots posats… Fer que els clients puguin interpretar tot el que està passant. No és un caprici. És una obligació.

Ja ho cantava en David Bowie…Changes.

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012