El SAAS ha obert les estades formatives a estudiants

Els tres alumnes amb el director assistencial del SAAS, el Dr. Marcos Gutiérrez (SAAS)

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ofereix de nou aquest estiu estades d’orientació professional als estudiants de Medicina i Ciències de la Salut del país. Avui dilluns han començat tres estudiants, dos de Medicina i un de Farmàcia, i el programa continua obert a qui estigui interessat.

La iniciativa té per objectiu que els estudiants coneguin com funciona el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, les sortides professionals dins la institució, i el model sanitari andorrà. Així com que puguin orientar la seva formació tenint en compte les necessitats de la institució i la possibilitat d’integrar-se en un futur, si ho desitgen, a la plantilla orgànica.

L’estada es pot organitzar per períodes d’una o més setmanes durant els mesos de juliol i agost. El programa es va iniciar al 2017 i, des d’aquesta data, una cinquantena d’estudiants han participat en les estades d’orientació, algun d’ells ja forma part de la plantilla un cop finalitzats els seus estudis.