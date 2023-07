L’Andorra Fitness Challenge portarà mil visitants a Escaldes

Presentació de l’Andorra Fitness Challenge (comuee)

Escaldes-Engordany serà, novament, l’escenari de l’Andorra Fitness Challenge durant el cap de setmana del 8 i 9 de juliol. Un total de 135 equips vinguts de diferents punts d’Espanya, França i Itàlia es donaran cita per a realitzar totes les proves que contempla la competició de crossfit, modalitat esportiva que ha anat guanyant adeptes amb el pas del temps.

La presència de 135 equips a l’Andorra Fitness Challenge implica que la prova reunirà un total de 540 participants que durant dos dies faran vida a Escaldes-Engordany. La previsió és que la prova porti a Andorra un miler de persones. Amb tot això el Comú persegueix impulsar iniciatives que tinguin un òptim retorn econòmic per al sector turístic de la parròquia i del país en general. L’Andorra Fitness Challenge arriba després del Festival de jazz d’Escaldes-Engordany, que ha generat activitat al país.

D’entre les novetats d’enguany destaca el fet que l’Andorra Fitness Challenge es desenvolupi en recinte tancat, en aquest cas, al Prat Gran. Un escenari que ajudarà a donar un impuls a la competició de cara a les edicions futures pel fet de poder realitzar les proves en zona tancada i climatitzada evitant, així, l’exposició a les altes temperatures de l’exterior.

Una altra de les novetats importants és l’entrada en competició de la categoria màster. Una categoria que té com a requisit el fet que la suma de les edats dels integrants de l’equip (4 membres per equip) superi els 140 anys i que cap membre de l’equip tingui menys de 30 anys. I com a tercera novetat de l’Andorra Fitness Challenge destaca la millora de la qualitat dels materials que s’utilitzen durant la competició.