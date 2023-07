Visita de la FAO per a conèixer el sistema agro-pastoral del país

Foto de família de les autoritats andorranes amb els experts de la FAO (SFGA)

Dos experts del Comitè Consultiu Científic del programa SIPAM (Sistemes Importants del Patrimoni Agrícola Mundial) de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) han visitat Andorra per a conèixer de primera mà les unitats de les pastures supraforestals del país. L’objectiu dels experts –que van arribar el divendres i han conclòs avui dilluns la seva visita– ha estat continuar, sobre el terreny, els treballs d’avaluació de la candidatura del sistema agro-pastoral del Principat, que es va presentar ara fa un any, per a obtenir el reconeixement com a SIPAM.

En aquest sentit, es recorda que l’any 2002 la FAO va crear el programa SIPAM amb la finalitat d’identificar i protegir els sistemes particulars del patrimoni agrícola d’arreu del món, que, a més dels paisatges naturals impressionants, també reconeix aquells sistemes agrícoles que generen mitjans de vida i que al mateix temps combinen la biodiversitat, els ecosistemes resilients, el manteniment de les tradicions i dels coneixements i la innovació d’una manera única.

Precisament, durant la seva estada a Andorra, els representants de la FAO s’han traslladat a les unitats pastorals de la vall d’Orient, concretament a la zona de Canillo i Encamp, així com a les zones Arcalís i de Sorteny per a veure in situ les unitats pastorals de la vall del Nord.

A més, el ministre de Medi Ambient i Agricultura, Guillem Casal, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor –acompanyats dels cònsols majors de Canillo i d’Ordino i de la cònsol menor de la Massana, així com del president de l’Associació de Pagesos– han mantingut avui una reunió de treball amb el grup d’experts per tal de compartir impressions i destacar la importància del SIPAM per a Andorra. I és que el reconeixement SIPAM va estretament lligat amb la tasca que es duu a terme des del Govern, juntament amb els comuns, per a conservar el sistema agro-pastoral del país.

Aquest sistema està basat en pràctiques agràries de muntanya per a afavorir el pastoralisme, seguint rutines ancestrals que encara perduren, i ha esdevingut una activitat essencial per al manteniment del paisatge i la conservació de la biodiversitat. A la vegada, actualment juga un rol capital en la prevenció i la mitigació dels riscos naturals associats al canvi climàtic.

A escala mundial ja s’han designat 74 SIPAM de 24 països d’arreu del món, 8 dels quals a Europa. L’èxit d’aquest programa SIPAM de la FAO fa que a hores d’ara 15 propostes més estiguin en fase d’estudi pel Comitè Consultiu Científic que s’encarrega d’avaluar-les.