El perdó no es demana

Potser sempre recordes l’acte que et va ferir o et va ofendre, però el perdó pot disminuir el poder que té sobre tu i ajudar que t’alliberis del control de la persona que et va ferir. El perdó pot fins i tot portar a tenir sentiments de comprensió, empatia i compassió per a la persona que et va ferir.

Deixar enrere les rancúnies i l’amargor pot donar lloc a una millor salut i més tranquil·litat. Ser ferit per algú, particularment per una persona que tu vols i en qui confies, pot causar enuig, tristesa i confusió.

Algunes persones per naturalesa poden perdonar més fàcilment que d’altres. Però encara que siguis una persona rancorosa, gairebé qualsevol pot aprendre a perdonar més.

En deixar enrere el teu ressentiment, deixaràs de definir la teva vida per la manera com et van ferir. Potser fins i tot trobes compassió i comprensió.

Perdonar pot ser un desafiament, especialment si la persona que et va ferir no admet haver actuat malament. Si trobes que estàs encallat.

La reconciliació pot ser impossible si la persona que t’ha ofès ha mort o no es vol comunicar amb tu. En altres casos, la reconciliació pot no ser apropiada. Però perdonar és possible encara que la reconciliació no ho sigui.

Pensa en el perdó més des del punt de vista de com pot canviar la teva vida en portar-te pau, felicitat, perdonar pot treure el poder que l’altra persona segueix tenint a la teva vida.

Si de veritat et sents penedit d’alguna cosa que vas dir o que vas fer, considera admetre-ho davant de les persones que has fet malbé. Parla de la teva tristesa o penediment sincer, i demana perdó sense donar excuses.

Algunes vegades desitgem castigar aquesta persona, però els que sortim més castigats som nosaltres mateixos i per alliberar-nos cal renunciar a aquests sentiments dolorosos que no són nostres, sinó que són de qui ens va fer mal, i cal deixar-los anar.

Em sento ferida, però això no vol dir que l’altra persona sigui dolenta o en veritat vulgui fer-me mal. Simplement l’altra persona no coneix tota la meva vida ni el meu passat, igual que jo no conec el seu, i no sap què porto guardat en la meva història personal.

El perdó no es demana, es dóna.

I la raó més important per donar-ho és que m’alliberi una gran càrrega.

En aquesta oportunitat us animo a examinar el vostre cor, no sigueu algú incapaç de perdonar, sinó que pugueu reconèixer els qui encara no heu perdonat.

És temps perquè us decidiu a perdonar i demanar perdó perquè ser lliures.