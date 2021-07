Diuen els estudis, que quan tastem un vi amb una música que ens agrada, s’eleva el grau de plaer que ens dona aquest vi. O sigui, ens agrada més. Normalment, quan es fa un maridatge de vins i música, s’escull el Jazz. Sincerament, a mi em passa, que no en sé prou de música com per entendre el Jazz, tot i que admeto la complexitat i el nivell musical dels músics que el practiquen i pateixo al moment d’escoltar i tastar.

Així, i crec que com la majoria, si no és que ens volem fer l’interessant, ens sentim més còmodes sentint un acords i melodies més senzilles i conegudes.

Si feu una volta, podem trobar etiquetes musicals, amb noms de grups, com el Simply Red, un vi negre elaborat pel cantant del grup amb el mateix nom, noms d’àlbums d’aquests grups, com pot ser el Joshua Tree ( U2), un vi elaborat amb Riesling, La Huesuda, elaborat per l’Ariel Rot a València, altres que representen frases mítiques d’algun grup com pot ser el Bona nit Malparits, de Sopa de Cabra, fet a l’Empordà com no podia ser d’una altra manera i, sobretot vins amb nom de cançons, Purple Rain (també és àlbum), Highway to Hell Cabernet Sauvignon dels AC/DC, Walk on the Wild Side Shiraz, Vine dels Mishima elaborat amb Estones Vins.

En resum, hi ha vins on els grups estan implicats en l’elaboració, altres que celebren una data en concret del grup, altres simplement per fer marketing i mira, a quin fan no li agrada tenir tot el possible del seu grup preferit.

Però si al vi li donem nom de música, perquè no li donem a la música nom de vi?

Per exemple, una banda de swing que es digués Syrah & The Viognier’s Band, Rock dur amb Clorosis, compartint escenari amb Peu de Cuba i els Yesca , cantant el tema Odio el Sulfurós . Són més melòdics els Botrytitzats amb el seu Hit Que Dolç que era tot , Els Aromes Primaris, potser més estil Pop proposant el seu Battonage electromagnètic. Poder anar a un concert amb les entrades exahurides dels Assemblage presentant el seu nou àlbum indigenous yeasts.

Deixant una mica de banda la ficció, podem estar agraïts per aquestes etiquetes i vins, i sobretot grups de música que posen el seu nom o segell, perquè tot i haver-hi molt de màrketing al darrera, és una manera d’acostar el vi cap a la gent i potser, sense adonar-nos la gent comença a beure vi.

Jo encara estic esperant que algún dels meus ídols musicals tregui algun vi, seguiré tastant i bevent el que pugui fins que en treguin algun, però estic content perquè de moment no hi ha reaggeton a cap etiqueta ni a cap vi…..m’imagino l’envàs, però no em vull imaginar el que hi pot haver-hi dins….qüestió de gustos suposo.

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012