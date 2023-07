El CCAU començarà la nova legislatura el 13 de juliol

Ple extraordinari del Consell Comarcal de l’Alt Urgell – Juny 2023 (RàdioSeu)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell durà a terme el seu ple de constitució per a la legislatura 2023-2027 d’aquí a dues setmanes, dijous 13 de juliol, al migdia (12 hores). La data s’ha comunicat al final del ple extraordinari que s’havia convocat aquesta setmana, per a aprovar o ratificar diversos punts a les portes del final de l’actual mandat. A la mateixa sessió, en què tots els punts van tirar endavant per unanimitat, també s’ha anunciat que abans del canvi de legislatura hi haurà un últim ple, que es durà a terme el 10 de juliol a les 18 hores.

Paral·lelament, aquesta setmana la Junta Electoral de la demarcació de Lleida ha publicat les llistes dels electes que conformaran el nou Consell Comarcal, d’acord amb els noms proposats pels partits que hi han obtingut representació. Cal recordar que, en base als resultats de les eleccions municipals, aquesta nova legislatura la corporació estarà formada pels grups de Junts (9 consellers), Compromís (5), ERC (4) i la CUP (1).

Els nou representants de Junts seran, per aquest ordre: Cristina Barbens, Joan Bullich, Carme Espuga, Alexandra Guàrdia, Jordi Gutiérrez, Josefina Lladós, Marta Poch, Joan Puig i Mireia Tarrats. Com a suplents, hi haurà M. Carme Ribó, Bernabé Fernández, Rosa Andorrà, Maria Pilar Melsió, Judith Corominas, M. Teresa Argerich, David Torrent i Albert Marquet.

Per Compromís, els seus cinc consellers seran Jordi Nadal, Toni Nadal, Jordi Mas Ortega, Santiago Álvarez i Marc Segarra, amb Gemma Tó, Antoni Fiol, Josep M. Sisteró i Toni Mas com a suplents.

Per ERC, les quatre actes de conseller correspondran a Carme Lostao, Antoni Casanova, Jordi Sala i Núria Pubill, que tindran de suplents Núria Tomàs, Marian Lamolla, Sergi Parramon i Mercè Valls.

Finalment, la CUP entrarà al Consell amb Gisela Sellés com a representant, mentre que Arnau Quingles en serà el suplent.





Ple extraordinari

Pel que fa al plenari d’aquesta setmana, entre d’altres punts, s’ha acordat una pròrroga al conveni pel servei de suport administratiu del SAT, tenint en compte que la majoria d’ajuntaments van aprovar-lo l’any 2019. S’acorda prorrogar-lo per un any fins la signatura d’un nou conveni. S’ha ratificat el Pla 30+, per a l’ocupació de majors de 30 anys; i també en l’àmbit laboral, la convocatòria i les bases del programa Treball i Formació, per a la contractació de fins a set persones en atur de llarga durada. També s’ha ratificat l’acord marc de l’ACM per a adquirir vehicles agrícoles per al manteniment de camins. Aquesta mesura és fins al 2024, amb possibilitat de pròrroga.

A l’apartat de promoció econòmica, s’ha tramitat la sol·licitud d’una subvenció de l’IDAPA per a la Festa i Fira de les Trementinaires, per valor d’uns 9.800 euros, i l’ajut per al Premi Guillem de Belibasta de narrativa breu ambientada a la natura, a més del decret de participació, un any més, al programa Practicum Odisseu, amb la contractació d’un estudiant amb pràctiques remunerades.

Als punts d’atenció a les persones, el ple ha donat compte de la sol·licitud de subvenció per al transport del programa Esport Blanc Escolar, que la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat cobreix plenament amb una partida de 21.400 euros, i també del pla de finançament de la teleassistència i de serveis socials bàsics, amb un import global de 42.000 euros.

En aquest mateix apartat, s’ha ratificat el decret del conveni ‘Temps x Cures’ del Departament d’Igualtat de la Generalitat, adreçat a infants de 0 a 16 anys i per serveis realitzats al 2022 o 2023. Aquesta aprovació fa referència a les sol·licituds fetes pels Ajuntaments de Montferrer i Castellbò i de les Valls de Valira. En aquest punt, des de Compromís van qüestionar que s’incloguin casals d’estiu, perquè consideren que no és una cura puntual i que, els casals, no haurien d’entrar en aquests ajuts, sinó en altres línies. La vicepresidenta responsable d’aquesta àrea, Carme Lostao, va recordar que cada municipi té llibertat per a decidir a què destina aquests recursos i que els casals entren en aquests supòsits.

Finalment, en aquesta sessió s’ha acordat la sol·licitud de connexió d’aigües residuals al polígon industrial de Montferrer, per a adaptar-ho al reglament públic de sanejament, i noves actuacions del pla Impulsa Energia, per a seguir millorant l’eficiència energètica de l’enllumenat públic a diversos municipis, com ara la Seu d’Urgell, Montferrer i Castellbò, Arsèguel, Josa i Tuixent, Ribera d’Urgellet, la Vansa i Fórnols, Cabó i Organyà.

Al final del ple, el secretari del Consell Comarcal va lliurar als consellers la memòria del Pla d’Acció Comarcal, en què es fa balanç d’una legislatura en què, tot i ser quatre anys difícils, s’han impulsat 60 actuacions comarcals diferents, amb especial atenció a aspectes com la gestió dels recursos humans i l’organització interna de l’ens.