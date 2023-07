La manca de mà d’obra arriba al Consell General

Pere Baró, conseller general socialdemòcrata (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat a Sindicatura una pregunta oral dirigida al Govern sobre les mesures que l’executiu està prenent respecte la problemàtica de la mà d’obra. El conseller general ha recordat que les conclusions de l’informe de conjuntura juliol-desembre 2022 de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) -publicat el 18 de maig de 2023-, destacaven que el segon factor que dificulta l’augment de la producció (en un 38%) del país és la manca de mà d’obra.

Així mateix, Baró ha subratllat l’anunci que el ministeri d’Interior va fer sobre una quota especial de 600 treballadors per aquest estiu, així com els requisits aprovats per la mateixa cartera per a accedir al reagrupament familiar.

Per aquests motius, el conseller general ha preguntat al Govern si “no creu que les mesures que s’estan prenent les darreres setmanes són, entre elles, contradictòries per a pal·liar el problema de la manca de mà d’obra constatada pels empresaris?” Baró considera que amb aquestes mesures “tindrem l’efecte contrari al desitjat i necessari per a les empreses del país”.