AUTEA Alt Pirineu s’adhereix a la xarxa d’entitats de la Federació Catalana d’Autisme

Incorporació d’AUTEA Alt Pirineu a la Federació Catalana d’Autisme (Foto: AUTEA Alt Pirineu)

AUTEA Alt Pirineu ja forma part de la Federació Catalana d’Autisme. Així ho han ratificat la junta directiva i les entitats sòcies, aquesta setmana, en el marc de la seva Assemblea General. A partir d’ara, des del Pirineu es podrà accedir a serveis diversos, com ara representació institucional, assessorament comptable i fiscal, suport en projectes i subvencions, formacions, ajut en comunicació, participació en projectes europeus, entre d’altres. A més, també es podrà prendre part en esdeveniments de sensibilització i divulgació sobre la condició autista.

Inés Martí, vicepresidenta d’AUTEA Andorra i vocal d’AUTEA Alt Pirineu, ha afirmat que “formar part de la Federació és una fita important per l’acompanyament i suport que rebrem i per l’oportunitat de poder aprendre de l’experiència d’entitats amb una llarga i consolidada trajectòria”. Martí ha incidit en el fet que “la situació de les persones amb TEA i de les famílies a l’Alt Pirineu és greu, ja que hi ha una manca absoluta de serveis específics i de professionals especialitzats, i moltes famílies han hagut de marxar del territori per a poder oferir als seus fills i filles els suports imprescindibles per tal de viure amb igualtat de drets”.

Per la seva banda, Marta Campo, directora gerent de la Federació Catalana d’Autisme, ha volgut destacar que “ens fa molta il·lusió incorporar AUTEA Alt Pirineu a la nostra xarxa, que ja acull a un total de 41 entitats”. I ha afegit: “Per a nosaltres és molt interessant que hi hagi presència d’entitats en zones de Catalunya on hi ha menys accés de serveis i on la densitat de població és menor; tenir representativitat allà i que les famílies puguin disposar d’una referència propera a nivell territorial és essencial”. Campo ha especificat que “aquesta coordinació amb AUTEA Andorra, que ara es materialitza amb l’entrada d’AUTEA Alt Pirineu, és molt important per a començar a explorar la implementació del tercer sector en aquelles zones del nord de Catalunya on encara no treballen entitats”.





Atenció i suport a persones amb autisme i les seves famílies

AUTEA Alt Pirineu proporciona atenció i suport a les persones amb autisme i les seves famílies a l’Alt Urgell. L’entitat, que està vinculada a AUTEA Andorra, va néixer amb la voluntat d’augmentar la visibilitat del col·lectiu autista i contribuir a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones que en formen part. El seu consell assessor està constituït per dues psicòlogues especialitzades en autisme que, juntament amb altres professionals, ofereixen orientació adaptada a les necessitats de les famílies del territori.